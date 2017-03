Villingen-Schwenningen  Kabarettist Rolf Miller in der Neuen Tonhalle: Und das Publikum hat Tränen gelacht

Der Kabarettist Rolf Miller unterhält mit eigenartigem Humor und virtuosem Sprachwitz rund 400 Zuhörer in der Neuen Tonhalle

Verrückte Wortverdrehungen, plötzlich endende Halbsätze und jede Menge pantomimische, nonverbale Andeutungen: Der eigenartige Humor, den Kabarettist Rolf Miller auf die Bühne bringt, ist sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig. Virtuos spielt er mit der Sprache, mit dem Kontext – und letztendlich auch mit seinem Publikum. Dieses unterhält Millers Bühnenfigur mit den witzigen Alltagsgeschichten, doch gleichzeitig versteht es sein Antiheld, zwischen den Zeilen, sprich Halbsätzen, auch mit Tiefgang zu überraschen.

Am Donnerstagabend präsentierte Miller sein aktuelles Programm „Alles andere ist primär“ in der Neuen Tonhalle in Villingen. Die Zuschauer waren von Millers kabarettistischer Kunstfigur begeistert – von jenem nicht besonders schlauen nordbadischen Westfranken, der absurde Stammtischwitze zum Besten gibt und aus wild zusammengewürfelten Sprichwörtern Geschichten zaubert. Ab und zu unterbricht er die Sätze mit einem Schluck aus der Wasserflasche. Und wenn ihm etwas besonders gut gefällt, dann schwärmt er: Ein-wand-frei.

„Grad so Hauptschule geschafft“ hat dieser Rolf. Doch selbstbewusst ist er auf jeden Fall. Obwohl: „Ich nehme mich selbst nicht mehr so wichtig, wie ich bin.“ Er lästert über seine Kumpels Jürgen und Achim, auch über deren Schwester Barbara: „Vom Körper her ist sie eine Biowaffe“. Er selbst ist gerne solo: „Frauen im nächsten Leben – nicht mehr stationär, nur ambulant.“ Rolf weiß schließlich auch, warum die Scheidungen so teuer sind: „Weil sie es wert sind.“

Die Lacher hat Miller an diesem Abend auf seiner Seite. Er liefert Sprüche wie „panikartig entspannt“, „eine Schildkröte in Unterfunktion“ oder „abgeschlossenes Fitnessstudium“ und gibt den Zuschauern in der Neuen Tonhalle auch Lebensweisheiten mit auf den Weg. „Für jede Lösung gibt es ein Problem“ oder „Reden ist Schweigen. Silber ist Gold.“ Rolf ist überzeugt: „Des isch bloß ein Spruch, aber der stimmt.“

Er spricht über Sport („Wenn andere Leute sich bewegen und ich guck zu, dann werde ich müde.“) und regt sich über Trump, Erdogan und Putin auf. Er erklärt, dass „Chemie auch Natur ist, aber anders zusammengesetzt“, und wundert sich, dass Veganer keine Eier essen. „Wie panieren sie denn ein Schnitzel?“ fragt Rolf. Das Publikum lacht Tränen. Mit den Worten von Millers Figur ausgedrückt: „Man muss auch mal über Humor lachen können“.