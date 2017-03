Villingen-Schwenningen (K)ein gewöhnlicher Arbeitsplatz: Einblicke in den Alltag eines Integrationsunternehmens

(K)ein gewöhnlicher Arbeitsplatz: Einblicke in den Alltag eines Integrationsunternehmens

Acht Angestellt hat das Integrationsunternehmen Intego inzwischen. Wenn in zwei Jahren die Förderung ausläuft, müssen sie sich alleine tragen. Einblicke in die Arbeit eines Unternehmens, das Menschen Chancen eröffnet, die sonst chancenlos wären.

Das Lager befindet sich im hinteren Teil des Büros. Vorbei an Martin S. der gerade die Klammern von den Dokumenten entfernt, vorbei an Jasmin Wöhrle, die am Scannerplatz mit einem Papierstau kämpft. Dort, im Lager des Integrationsunternehmen Intego, im ersten Stock der Business Boxx in Villingen, liegen mehrere hundert Kilogramm Papier. Und die Zukunft von derzeit acht Mitarbeitern mit Behinderung.

Jasmin Wöhrle, 26 Jahre alt, seit 2014 hier angestellt. "Wie sind ein gutes Team", sagt sie und reinigt gerade zum zweiten Mal die Walzen am Scanner. Ob etwas besonders schwer ist? Nein, sagt sie, eigentlich ist alles einfach. Es gebe überhaupt nur eine Sache, die sie hier nerve: "Wenn etwas nicht funktioniert." Im vierten Versuch nimmt der Scanner die Dokumente. Wöhlre jubelt kurz.

Betriebsleiter Arthur Olfert ist 35 Jahre alt, hat Betriebswirtschaftslehre studiert, mit Menschen mit Behinderung hatte er im Zivildienst bereits zu tun. Olfert ist ein ruhiger Mensch, spricht nicht mehr als nötig, dafür sieht er viel. Eine Mitarbeiterin kam über Monate hinweg jeden Morgen zu spät. Eines Abends will Olfert sein Bürofenster schließen, da sieht er sie an der Kreuzung stehen. Sie überlegt, weiß nicht in welche Richtung und läuft schließlich nach links, obwohl sie zum Bahnhof nach rechts müsste. Eine Woche läuft Olfert mit ihr gemeinsam den Weg zum Bahnhof zur Arbeit und zurück. "Heute ist sie eine unserer produktivsten Mitarbeiterinnen", sagt er. "Und manchmal fährt sie sogar mit dem Bus."

"Wir definieren uns in unserer Gesellschaft über die Arbeit", sagt Walter Riedel, Regionalleiter der Bruderhausdiakonie. "Egal wo sie sind, spätestens die zweite Frage lautet: 'Und, was machen Sie so beruflich'?" Eine Antwort auf diese Frage geben zu können, das ermöglichen sie hier den Menschen. Anerkennung und Selbstwertgefühl inklusive. Für einen psychisch kranken Menschen, sagt Riedel, stellt es mitunter einen enormen Aufwand dar, morgens aufzustehen. Er braucht einen Anreiz. Er braucht einen Anfang. "Im Idealfall kommt man soweit, dass sie ihr Leben selbst beschreiten können."

Acht Mitarbeiter hat Intego beschäftigt, die Arbeitsverträge sind alle unbefristet, bezahlt wird über Mindestlohn, flexible Arbeitszeitmodelle – von 100 Prozent bis 25 Prozent – inklusive. Etwa alle zwei Wochen bekommt Olfert eine Anfrage um einen Arbeitsplatz. Einstellen kann er derzeit niemanden, auch wenn er gerne wollte. "Es ist abhängig von der Auftragslage."

Seit September 2016 kümmern sie sich auch um die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung von Elektrogeräten in Unternehmen, dafür haben sie einen Elektriker angestellt. Olfert kann sich auch vorstellen, irgendwann noch weitere Dienstleistungen anzubieten: Gebäudereinigung beispielsweise oder Garten- und Landschaftsbau. Inzwischen bringen sie ihre Angebote auch überregional ein. "Wir wussten ja, dass die Förderung ausläuft und dass es dann einen Tick schwieriger wird", sagt Olfert. "Wir sind guten Mutes, dass wir es schaffen", sagt Riedel.

Mehr Fehlzeiten als in anderen Büros haben die Mitarbeiter nicht. Das einzige Problem: "Intervalle zu kompensieren ist schwer möglich", sagt Olfert. "Die Menschen sind nur bedingt belastbar." Das Wichtige darum: langfristige und kalkulierbare Aufträge. Einen Großauftrag hatten sie in den vergangenen eineinhalb Jahren vom Landratsamt erhalten, dazu kommen kleinere Aufträge von Gemeinden, für Industrieunternehmen digitalisieren sie Prüfdokumentationen und Fertigungsaufträge. Für das Rote Kreuz in Rottweil haben sie schon Gehaltsabrechnungen digitalisiert, für eine Gesellschaft aus Tübingen Nazi-Akten.

Inna Lang, 35 Jahre alt, arbeitet in der Qualitätssicherung. Vor ihr auf dem Bildschirm sind die eingescannten Seiten. Sie dreht sie, löscht leere Seiten und entfernt die Eselsohren. Sechs Jahre und mehrere Zusatzausbildungen hat es gedauert, bis sie den Job hier bekommen hat. "Arbeitnehmer sollen einfach den Mut haben, behinderte Menschen einzustellen", sagt sie und justiert ihren Rollstuhl geschickt an den Schreibtisch.

Das Unternehmen

2013 gründete die Bruderhausdiakonie das Integrationsunternehmen, das Menschen mit Handicap die Teilhabe am Arbeitsleben außerhalb von Behindertenwerkstätten ermöglichen soll. Für fünf Jahre wird Intego von der Aktion Mensch gefördert. Ende 2018 läuft die Förderung aus. Dann muss sich die Firma alleine tragen.