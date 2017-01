Villingen-Schwenningen Jutta Schleusner ist für die Auszeichnung Übungsleiter Kinderturnen 2017 nominiert

Die Villingerin leitet seit 25 Jahren das Kinderturnen beim Turnverein Villingen. Die Arbeit mit Kindern ist ihr sehr wichtig

Die Villingerin Jutta Schleusner ist eine von acht Nominierten für die Auszeichnung Übungsleiter Kinderturnen 2017. Mit der Auszeichnung würdigt die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg das ehrenamtliche Engagement auf dem Gebiet der sportlichen Kindererziehung.

Für Jutta Schleusner war die Nominierung anfangs eine Überraschung. "Ich habe erst gar nicht gewusst, dass man mich vorgeschlagen hat", sagt sie. Umso mehr freue sie sich darüber, von ihrem Verein für die Auszeichnung vorgeschlagen worden zu sein. Die 53-Jährige ist seit 25 Jahren Übungsleiterin beim Turnverein 1848 Villingen: "Mir macht das einfach Spaß." Derzeit betreue sie eine Eltern-Kind-Gruppe und eine Vorschulgruppe mit jeweils 20 Teilnehmern.

Angefangen habe es, als sie zusammen mit ihrer damals zweijährigen Tochter beim Eltern-Kind-Turnen war, erinnert sie sich. Die Trainerin habe mitbekommen, dass sie sich für die Leitung interessiere und sie darauf angesprochen, ob sie die Gruppe übernehmen wolle.

Es folgte eine Ausbildung mit Schulungen in der Umgebung und an drei Wochenenden an der Sportschule Steinbach in Baden-Baden. Zudem müsse sie ihre Lizenz alle zwei Jahre erneuern und auf Fortbildungen gehen. "Es ist nicht so, dass das für immer erledigt ist. Man bekommt immer wieder neuen Input."

Auch wenn ihre Trainertätigkeit vor 25 Jahren begonnen hat, das Interesse am Sport war schon vorher da. Während ihrer Zeit an der Karl-Brachat-Realschule sei sie in einer Handball-AG gewesen, erzählt Jutta Schleusner. Eine Zeit lang habe sie auch Badminton und Tennis gespielt. Auch im Turnverein Mönchweiler sei sie in ihrer Jugend aktiv gewesen.

Die Arbeit mit den Kindern macht ihr auch nach einem Vierteljahrhundert noch immer Freude. Es sei schön, zu sehen, wie sich die Kinder freuen, wenn sie etwas lernen. "Sie sind immer dankbar, wenn man ihnen etwas Neues zeigt." Besonders freue es sie immer, wenn sie von den Erfolgen der Kinder, mit denen sie trainiert hat, hört. "Es ist für die Kinder ein guter Weg."

Sollte sie gewinnen, möchte die Jutta Schleusner das Preisgeld, 1000 Euro für den Gewinner und jeweils 500 Euro für den zweiten und dritten Platz, daher auch in die Jugendarbeit des Vereins, zum Beispiel für ein kleines Fest, stecken. Denn dieser Bereich des Vereinslebens liegt ihr besonders am Herzen. "Was wichtig ist, ist, dass die Kinder gut versorgt sind", ist die 53-Jährige überzeugt.

Wer die Auszeichnung erhält, wird über eine Internetwahl entschieden. Bis zum 30. Januar kann auf www.kinderturnstiftung-bw.de abgestimmt werden. Dort findet man auch eine Kurzvorstellung der acht Nominierten. Die Preisverleihung findet am 24. März im Rahmen des Kinderturn-Kongresses in Karlsruhe statt.