Villingen-Schwenningen Jungfere-Ball: 90 Jahre und frech wie eh und je

Jungfere begeistern Publikum mit ihrem Witz und teilen viele Seitenhiebe auf die Kommunalpolitik aus.

Exotisch, märchenhaft, voller bissiger Pointen und in hinreißenden Kostümen präsentieren sich die Jungfere in blendender Spiellaune an ihrem 90. Geburtstag. Egal ob sie musikalisch die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren lassen, als zauberhafte Märchenwesen die Kommunalpolitik durch den Kakao ziehen oder als Camper an der Brigach kräftig ablästern – die Jungfere Margot Schaumann, Kiri Lauterbach, Evi Blaser, Heike Görlacher, Ulrike Merkle, Ursula Sommer, Rose Späth und erstmals Ulrike Degen sind in Höchstform und der Funke zum Publikum springt schnell über, die Besucherinnen haben ihren Spaß und genießen den Abend in vollen Zügen.