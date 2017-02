VS-Rietheim Junge Tanztalente beim Kinderfasnetball in Rietheim

Der Zirkus Confetti, der Turnverein Rietheim und die Weilersbacher Dance-Kids zeigen beim Kinderfasnetball, was sie drauf haben. Mit Bildergalerie!

VS-Rietheim (anb) Kinder in allen möglichen Verkleidungen drängeln sich vor die Bühne und schauen gespannt den Auftritten zu. Am vergangenen Sonntag präsentierten sie in der Festhalle beim Kinderball des Sportvereins Rietheim ihre Talente. Unter der Leitung von Larissa Eiternik beeindrucken die Kinder des Zirkus Confetti mit ihren Choreographien. Die erste Zirkusgruppe steht zum ersten Mal auf der Bühne und macht unter anderem mit zwei Leitern, Hula-Hoop-Reifen und Gymnastikbällen gekonnt ihre Tricks. Der Zirkus hat ein buntes Programm in petto.

Die zweite Tanzgruppe bewegt sich in glitzernden Blumenkostümen grazil über die Bühne. Die Kostüme wurden von Leiterin Eiternik von Hand selbst genäht. Ihre Tochter macht selbst Teppiche zum Requisit und balanciert, dreht und wendet sie in ihrer Vorführung. Die Mädchen vom Turn- und Sportverein Rietheim machen unter der Leitung von Gabi Kirschner und Daniela Parthenschlager synchron ihre Handstände und Rückwärtsrollen. Aber auch das Tanzen haben sie gut drauf. Mit ihrer Choreografie über Freundschaft wärmen sie die Herzen der Zuschauer. Hier sind die ganz Kleinen des Vereins mit auf der Bühne. Eine Gruppe von Pinguinen erscheint auf der Bühne. Die Dance-Kids aus Weilersbach wurden von Diana Kammerer unter die Fittiche genommen. Als Pinguine geschminkt, tanzen sie zu dem Kinderlied "Papa Pinguin" von Pigloo.

Iris Hirsch, "Barbie-Girl" und Moderatorin des Balls, hält die jungen Zuschauer in Trab und tanzt mit ihnen gemeinsam während den Auftritten. Gemeinsam mit ihrem "Ken" tanzen sie zusammen zu Elvis Presley Rock'n'Roll. Die Kinder stürmen auf die Bühne und machen mit. Zum Abschluss laufen die Kinder in einer Polonaise im Kreis. Die Kleinen hatten jetzt wie die Großen ihren eigenen Fasnetsball – und das mit viel Spaß.