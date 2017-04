Villingen-Schwenningen Junge Musiker sind stolz auf ihre Preise

Sechs Schülerinnen und Schüler werden die Musikakademie Villingen-Schwenningen vom 1. bis 8. Juni in Paderborn beim Bundeswettbewerb vertreten.

Villingen-Schwenningen – Jugend musiziert zählt zu den wichtigsten Jugendwettbewerben in Deutschland. Der Wettbewerb ist das größte Einzelprojekt im Kinder- und Jugendplan des Bundes. Er wird seit 1963 jedes Jahr in drei Stufen durchgeführt.

Den Landeswettbewerb in Heidenheim und Waldstetten (Drumset-Pop) haben 18 Teilnehmer der Musikakademie VS erreicht. Sechs Schülerinnen und Schüler werden die Musikakademie vom 1. bis 8. Juni in Paderborn beim Bundeswettbewerb vertreten.

In der Kategorie Klavier erlangte Kanenisa Kilchmann (AG II) einen ersten Preis mit 24 Punkten, für diese Altersgruppe endet die Teilnahme mit dem Landeswettbewerb. Marwin Müller (AG IV) und Adrian Henke (AG V) erreichten mit 22 und 21 Punkten jeweils einen 2. Preis und Isabelle Börsig (AG VI) erhielt mit 19 Punkten einen 3. Preis. Diese Klavierschüler werden von Reinhard Becker unterrichtet.

In der Kategorie Akkordeon-Kammermusik erreichte Marwin Müller (Klavier, Spielpartner von Ronja Ramisch, Akkordeon) in der AG IV, Dozent Reinhard Becker, mit 24 Punkten einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Lea Haller (Violoncello, Spielpartnerin von Simon Lauenstein, Akkordeon) AG III, Dozent Michael Huber erhielt mit 22 Punkten einen 2. Preis.

Das Streicherensemble Leonie Stadelmann (Violine) und Lea Haller (Violoncello) erreichte in der Altersgruppe II einen 2. Preis mit 22 Punkten. Die beiden Schülerinnen werden unterrichtet von Natasa Dastelen und Michael Huber.

Die Schüler des Dozenten Frank Neu waren in der Kategorie Drumset (Pop) wieder sehr erfolgreich. Alle erhielten einen 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb: Jonas Schnell (AG IV), 25 Punkte, Benjamin Maier (AG IV) 23 Punkte, Sebastian Klingele (AG V), 25 Punkte und Tim Dieterle (AG V), 24 Punkte.

Einen 2. Preis mit 20 Punkten erhielt das Holzbläser-Ensemble Clara Schwarzwälder, Pauline Graf und Adina Hauser (alle Klarinette, AG III).

Maxim Lauenstein (AG IV) erreichte einen hervorragenden ersten Preis mit Weiterleitung mit 23 Punkten, Marie Büchele (AG V) mit 20 Punkten einen 2. Preis, beide in der Kategorie Gesang, Dozentin Erkentrud Seitz.

Als Klavierbegleitung erwarb Silja Hofmann mit 23 Punkten ebenfalls einen 1. Preis.