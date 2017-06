Villingen-Schwenningen Junge Deutsche und Russen leisten gemeinsam Friedensarbeit

Romäusring-Gymnasiasten aus Villingen arbeiten gemeinsam mit Schülern und Studenten aus der russischen Partnerstadt Tula einen wenig bekannten Teil der Geschichte um das Tolstoi-Gut „Jasnaja Poljana“ auf. Der Villinger Freundeskreis Tula organisiert das außergewöhnliche Projekt mit.

Villingen-Schwenningen – Mehr als 70 Jahre liegt der Zweite Weltkrieg zurück. Die verantwortlichen Politiker waren sich damals einig, dass sich nach den vielen Millionen Toten so etwas niemals wiederholen dürfe. Kriegerische Auseinandersetzungen sind aber heute wieder auf der ganzen Welt selbstverständlich. Warum nur? Jugendliche des Gymnasiums am Romäusring Villingen thematisieren diese Fragen im Projekt „Krieg und Frieden heute“, das gemeinsam mit Schülern und Studenten aus der Partnerstadt Tula durchgeführt wird. Ausgangspunkt ist „Jasnaja Poljana“, das unweit von Tula gelegene Gut und Museum des Schriftstellers Leo Tolstoj. Seinen Roman „Krieg und Frieden“, der ein wichtiges Stück Weltliteratur darstellt, hat er dort geschrieben.

Nur wenig bekannt ist aber, dass Hitlers Wehrmacht 1942 die heute international bekannte Kulturstätte um ein Haar niedergebrannt hätte. Junge Deutsche und Russen arbeiten nun gemeinsam dieses kaum bekannte Stück Geschichte auf und bis zum Jahresende sollen die Ergebnisse in den Partnerstädten Tula und Villingen-Schwenningen ausgestellt werden, als Stück praktischer Friedensarbeit zwischen Deutschen und Russen. Federführend organisiert wird das nicht alltägliche Projekt vom Freundeskreis Tula. „Wir wollen junge Menschen aus den Partnerstädten mit der gemeinsamen jüngeren Geschichte vertraut machen“, sagt der Vorsitzende Friedhelm Schulz, bei dem auch die organisatorischen Fäden zusammenlaufen. Immerhin arbeiten 15 Gymnasiasten vom Romäusring mit. Es geht nicht nur um Recherchen und geschichtliche Aufarbeitungen, sondern um den interkulturellen Austausch zwischen jungen Russen und Deutschen, der natürlich auch politischen Charakter hat. Aktive Unterstützung erfährt die Schülergruppe durch die Pädagogen Sarah Gottwick und Daniel Lebert.

Die Besetzung von Jasnaja Poljana durch die Deutschen 1941 ist nur ein Aspekt der Arbeit. In Villingen soll zudem thematisiert werden, welches Los speziell die sowjetischen Gefangenen hatten, die während des Kriegs als Zwangsarbeiter im sogenannten „Stalag“ inhaftiert waren. Dank elektronischer Medien kann heute ein großer Teil der Projektarbeit via Skype, E-Mail und sozialer Netzwerke absolviert werden. Die sprachliche Kommunikation ist ebenfalls kein Problem, weil die russischen Teilnehmer hervorragend deutsch sprechen und auf deutscher Seite mehrere russische Muttersprachler mit dabei sind.

Im Oktober und November sind Projektreisen in die beiden Partnerstädte vorgesehen und im Dezember sollen die Ergebnisse des gemeinsamen Projekts über Jasnaja Poljana und den Zweiten Weltkrieg ebenfalls in beiden Städten vorgestellt werden. Das Tolstoj-Museum unterstützt dieses Projekt ebenfalls und Direktorin Ekaterina Tolstoja hat zugesagt, ihre Archive für die Schüler zugänglich zu machen. Dies wird eine weitere Bereicherung für die Arbeit der jungen Geschichtsforscher aus Tula und Villingen-Schwenningen sein. Tolstoja ist aber nicht nur an dem aktuell laufenden Geschichtsprojekt interessiert. Sie kann sich gut vorstellen, dass es zwischen Jasnaja Poljana, im Rahmen der im Ausbau befindlichen Kulturprogramme auch internationale Austauschprojekte mit Villingen-Schwenningen auf den Gebieten Theater, Musik, Literatur und Kunst geben kann. Sie ist jedenfalls zu einer engeren Zusammenarbeit mit der deutschen Partnerstadt von Tula bereit. Derzeit findet zum Beispiel ein internationales Theaterfestival auf dem Gelände des Tolstoj-Gutes statt.

Tula

Tula ist eine der ältesten Städte Russlands und hat sieben Partnerstädte, darunter Villingen-Schwenningen. In den Jahren 1993 und 1994 wurde die Partnerschaft offiziell besiegelt. Der Arbeitskreis Tula unterstützt maßgeblich sämtliche Aktivitäten der Städteverbindung. Er organisiert auch verschiedene Langzeitprojekte im sozialen Bereich, wie etwa die Renovierung eines Kinderkrankenhauses.