Villingen-Schwenningen Jugendliche zeigen Interesse an moderner Technik

Schüler an den St. Ursula Schulen in Villingen informieren sich über technische Berufe beim Coaching4Future.

Villingen-Schwenningen – Das sei eine richtig spannende Veranstaltung gewesen, lautet das einmütige Urteil der Schülerinnen und Schülern der achten Klasse der Villinger St. Ursula Realschulen. Diese hatten gerade in einer Doppelstunde viele neue Erkenntnisse über die Mint-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – Mint) gewonnen. Die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Melanie Schneider (Molekular- und Zellbiologie) und Susanne Fries (Physische Geografie) waren im Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Bundesagentur für Arbeit an die Villinger Schule gekommen, um die Schüler im Programm Coaching4Future über Chancen und Möglichkeiten in diesen Berufen zu informieren.

"Nach wie vor ergreifen zu wenige Jugendliche eine Ausbildung oder ein Studium im Mint-Bereich", erklärt Susanne Fries, "häufig aufgrund von Vorurteilen und mangelndem Hintergrundwissen über die technischen Berufe, die insbesondere in unserer Region nach wie vor gute Perspektiven bieten." Mit Hightech zum Anfassen und einer lebensnahen Präsentation sowie einer lebendig gestalteten Unterrichtsdoppelstunde konnten die beiden Wissenschaftlerinnen schnell das Interesse der Schüler wecken.

Was hat sich die von Menschen entwickelte Technik in der Natur abgeschaut, warum wurde ein Roboterarm einem Elefantenrüssel nachempfunden und was kann man im Bezug auf Greiftechnik von Fischen lernen? Mit einer Mischung aus Wissenschaft und Unterhaltung, kleinen Experimenten und Exponaten zum Ausprobieren zeigt das Programm, welche vielseitigen Berufsbilder sich hinter technischen Innovationen verbergen und welche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten es in diesem Bereich gibt. Bei den anschließenden Gesprächen mit den beiden Coaches, der Molekularbiologin Melanie Schneider und Geoökologin Susanne Fries, begegnete man sich auf Augenhöhe und diskutierte über die vielseitigen Möglichkeiten, welche die Mint-Berufe bieten.

Die Trainer

Die Trainer bei Coaching4Future sind junge Wissenschaftler, die den Jugendlichen auf Augenhöhe technische Berufe nahe bringen. Mit dabei sind unter anderem eine Physikerin, eine Biologin, eine Chemikerin und eine Geowissenschaftlerin. (in)