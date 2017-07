09.07.2017 13:40 Rüdiger Fein VS-Marbach Jugendliche Sportangler treffen sich am Fischweiher

Beim großen Jugendcamp der Vereinigung der Sportangler Marbach am Fischweiher haben sich insgesamt 14 Jugendliche zum Angeln am eingefunden. Der Verein hat derweil mit Problemen in der Nachwuchsarbeit zu kämpfen.