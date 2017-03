Villingen-Schwenningen Jugendhilfeausschuss: Erhöhung der Kita-Gebühren abgelehnt

Freie Wähler und SPD stimmen im Jugendhilfeausschuss dagegen, CDU und Grüne dafür. Endgültig entscheiden wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch.

Mit zehn zu neun Stimmen haben die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses am Donnerstagabend die Erhöhung der Kita-Gebühren abgelehnt. Einen endgültigen Beschluss wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch fällen. Dort könnte auch der Vorschlag der kirchlichen Träger und Wohlfahrtsverbände noch einmal diskutiert werden, die forderten, die Beiträge bei einer Erhöhung auf Antrag soweit zu reduzieren, dass die gesetzliche Armutsschwelle (derzeit 1729 Euro im Monat) nicht unterschritten wird.

Lange wurde am Donnerstag diskutiert, Einigkeit herrschte lediglich darin, dass es sich um " ein heißes und emotionales Thema" handele, wie Katharina Hirt betonte und "eine hundertpozentige Gerechtigkeit wohl nie zu Stande käme", wie er OB in seiner Eröffnungsrede sagte. Zusammenfassen lassen sich letzlich zwei Positionen. Die einen, die sagen, "solange die Gebühren nicht landesweit finanziert werden, müssen wir mit unserem Geld haushalten", so Joachim von Mirbach (Grüne) und "ein gutes Betreuungsangebot vorzuhalten kostet Geld", wie Katharina Hirt (CDU) es ausdrückt. Und auf der anderen Seite, diejenigen, die sich dagegen aussprechen, weil der Aufwand für eine einkommensabhängige Gebühren-Erhöhung unverhältnismäßig sei. "2,8 Stellen extra für die Prüfung der Einkommensstaffelung ist zu hoch", so Karl-Henning Lichte (FW). Bernd Lohmiller (SPD) nannte es schlicht "zu kompliziert."

Der Elternbeirat sprach sich in seiner Stellungnahme zwar nicht komplett gegen eine Erhöhung der Gebühren aus, forderte jedoch, dass diese moderat ausfallen müssten, was bei den derzeitigen Plänen nicht der Fall sei. Im laufenden Haushalt wendet die Stadt 23,6 Millionen Euro für die Kindertagesstätten auf. 2007 waren es 12,5 Millionen Euro. Der Betrag, den die Eltern durch Gebühren beisteuern lag 2007 bei knapp 1,1 Millionen Euro, 2017 liegt er bei 1,4 Millionen Euro. Mit der Erhöhung wolle man, "wenigstens anteilig dorthin kommen, wo wir vor zehn Jahren waren", so Kubon. Bei einer Beteiligung von rund neun Prozent.