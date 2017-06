Villingen-Schwenningen Jugendherberge: Ein Aus auf Zeit?

Seit die Stadt im März der Jugendherberge in Villingen die Nutzung des Obergeschosses aus Brandgründen untersagt hatte, ist das Aus jetzt endgültig besiegelt. Offiziell seit dem 31. Mai. Für den Betreiber ist eine zweite Chance in Villingen-Schwenningen jedoch nicht ausgeschlossen. Es bedarf nur des richtigen Angebots.

Vielleicht ist es nur ein Abschied auf Zeit. Vielleicht gibt es einen Neuanfang. In einem anderen Gebäude. Ganz sicher jedenfalls wird die Jugendherberge an der St. Georgener Straße in Villingen nicht mehr öffnen, nachdem die Stadt bereits im März die Nutzung des oberen Stockwerks aus Brandschutzgründen untersagt hatte. "Wir haben uns von der Jugendherberge verabschiedet, aber nicht von Villingen-Schwenningen", sagt Karl Rosner, Geschäftsführer des Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) in Baden-Württemberg.

Seit dem 31. Mai ist offiziell Schluss. Das habe der Vorstand in seiner Sitzung am 7. April beschlossen, so Rosner. Mindestens zwei Millionen hätten sie für eine Sanierung aufbringen müssen. Der Brandschutz mache dabei nur einen kleinen Teil aus. Alle Zimmer (insgesamt verfügt die Herberge über 128 Betten) müssten saniert und mit einem Bad ausgestattet werden; ganz zu schweigen von der gesamten Technik und den Elektroleitungen.

Knapp 9900 Übernachtungen hatte die Jungendherberge im Jahr 2016. Das entspricht einer Auslastung von gerade einmal 20 Prozent. Das machte das Haus in Villingen nicht gerade zu einem Aushängeschild unter den insgesamt 49 Häusern, die das Jugendherbergswerk in Baden-Württemberg betreibt. Dementsprechend weit hinten war Villingen gelistet, wenn es um Investitionen ging. Aktuell sind diese in rund 30 Häusern nötig. "Villingen", sagt Rosner, "war kein Topstandort für uns".

Wohl auch ein Grund für die Entscheidung des Vorstandes, die Herberge endgültig zu schließen. Am Tag nach der Vorstandsentscheidung gab es eine Betriebsversammlung. Elf Mitarbeiter waren in der Jugendherberge beschäftigt. "Bei einigen ist Ende Mai der Vertrag ausgelaufen, anderen haben wir angeboten, in Rottweil zu arbeiten", sagt Rosner.

Was nun mit dem Gebäude passiert ist noch offen. Rosner steht in Kontakt mit dem Liegenschaftsamt, dort muss die Rückgabe abgewickelt werden. Erworben hat das Jugendherbergswerk das Gebäude 1963 mittels eines sogenannten Erbbaurechts. "Man hat im Prinzip die Rechte eines Eigentümers, ist aber nicht der Eigentümer", sagt Rosner. Rund 3000 Euro Erbbauzins haben sie dafür jährlich bezahlt. Vonseiten der Stadt heißt es, man habe noch keine Pläne, wie es mit dem Gebäude weitergeht. "Theoretisch ist alles möglich", sagt Pressesprecherin Oxana Brunner. Vom Abriss bis zum Investor, der es wieder auf Vordermann bringt.

Und auch für Rosner ist am Standort Villingen-Schwenningen noch alles offen. "Wir kommen wieder, wenn etwas Adäquates gefunden wurde", sagt er. Adäquat heißt für ihn etwas Herausragendes, etwas Besonderes, in Göppingen haben sie eine neue Herberge mit Baumhäusern aufgebaut. Keinesfalls adäquat ist für Rosner das von der Stadt vorgeschlagene Maison de France, das ehemalige Hotel auf dem Kasernengelände Mangin. "Es wäre keine Lageverbesserung und das Umfeld ist nicht ansprechend."

Sein Paradebeispiel: Rottweil. Dort haben sie ebenfalls zunächst eine Jugendherbergee geschlossen, bevor sie 2015 im ehemaligen Dominikanerkloster mitten in der Innenstadt ein neues Haus mit 135 Betten eröffnet haben. Inzwischen zählen sie 23 000 Übernachtungen im Jahr. "Es läuft wie geschmiert", sagt Rosner.