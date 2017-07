VS-Schwenningen Jugendhaus Spektrum: Programm startet am ersten Ferientag

In den Sommerferien ist in Schwenningen einiges geboten. Das Programm im Spektrum beginnt schon am ersten Ferientag.

Viel Sommerspaß für wenig Geld: Das dreiwöchige Kinder- und Jugendferienprogramm "Spektrum-Sommer" des Schwenninger Jugend- und Familienzentrums Spektrum in der Alleenstraße steht dieses Jahr unter dem Motto "Eine Reise um die Welt" und startet gleich am ersten Schulferientag. Am Donnerstag, 27. Juli, geht es mit einer Beachparty für Jugendliche ab 14 Jahren los. Ab 16 Uhr gibt es Burger vom Grill, alkoholfreie Cocktails, Musik und eine Hüpfburg. Auf einer Slackline können die Partygäste die richtige Balance finden und ein Mini-Pool sorgt für Abkühlung. Weiter geht es am Freitag, 28. Juli, 16.30 Uhr mit dem Jugend-Ferien-Café (JFC)

Am Montag, 31. Juli, startet das Kinderprogramm mit einem Ferien-Auftaktfest. Ab 15 Uhr gibt es Milchshakes und Crêpes, um 15.30 Uhr tritt das Berliner Comedy und Jonglage-Duo "Opus Furore" auf. Anschließend werden, neben Springburg und den Trampolinen, Kinderschminken und Mitmachspiele im Garten angeboten.

Auch die weiteren Ferienprogrammtage für Kinder und Jugendliche, die vom Jugend- und Familienzentrum in Zusammenarbeit mit dem im Spektrum beheimateten Prokids-Treff organisiert werden, versprechen viel Abwechslung. Wenn nicht anders erwähnt, richten sich die offenen Angebote an Kinder ab acht Jahren und sind kostenfrei. Der Kiosk ist jede volle Stunde geöffnet und bietet Süßigkeiten, Kaltgetränke und Kaffee an. Für Jugendliche ist das Jugend-Ferien-Café (J.F.C.) jeden Dienstag und Donnerstag ab 16.30 Uhr geöffnet. Das J.F.C.-Programm hängt im Haus aus. Das weitere Programm im Einzelnen gestaltet sich wie folgt:

Erste Woche: Dienstag, 1. August: Ausflug in die Stuttgarter Wilhelma (22 Euro inklusive Fahrt und Eintritt, Anmeldung über Ferienhotline 07721/82-6000). Außerdem Kinderkino, anschließend JFC ab 16.30 Uhr. Mittwoch, 2. August: 15 Uhr Spiele-Garten mit Mitmachspielen, Hüpfburg, Trampolinen. Donnerstag, 3. August: Ausflug zum Ferienprogramm mit vielen Mitmach- und Kreativangeboten ins Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck. Der Teilnehmerbeitrag hierfür beträgt incl. Fahrt, Eintritt und Museumswurst 10 Euro (Anmeldung unter der Ferienhotline 07721/82-6000). Donnerstag, 3. August: JFC 16.30 Uhr. Freitag, 4. August: 15 bis 18 Uhr Spiele-Garten mit Mitmachspielen, Hüpfburg, Trampolinen und großem Weltreise-Quiz.

Dienstag, 1. August: Ausflug in die Stuttgarter Wilhelma (22 Euro inklusive Fahrt und Eintritt, Anmeldung über Ferienhotline 07721/82-6000). Außerdem Kinderkino, anschließend JFC ab 16.30 Uhr. Mittwoch, 2. August: 15 Uhr Spiele-Garten mit Mitmachspielen, Hüpfburg, Trampolinen. Donnerstag, 3. August: Ausflug zum Ferienprogramm mit vielen Mitmach- und Kreativangeboten ins Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck. Der Teilnehmerbeitrag hierfür beträgt incl. Fahrt, Eintritt und Museumswurst 10 Euro (Anmeldung unter der Ferienhotline 07721/82-6000). Donnerstag, 3. August: JFC 16.30 Uhr. Freitag, 4. August: 15 bis 18 Uhr Spiele-Garten mit Mitmachspielen, Hüpfburg, Trampolinen und großem Weltreise-Quiz. Zweite Woche: Montag, 7. August: 15 bis 18 Uhr Spiele-Garten mit Mitmachspielen, Hüpfburg, Trampolinen, Parcours-Wettbewerb um die Welt. Dienstag, 8. August: Ausfahrt in den Hochseilgarten Triberg (15 Euro, 13 bis 18 Uhr, mit Anmeldung unter der Ferienhotline 07721 / 82-6000); JFC ab 16.30 Uhr. Dienstag, 8. August: JFC mit syrischen Snacks (Koch-Projekt). Mittwoch, 9. August: 15 bis 18 Uhr Spiele-Garten mit Mitmachspielen, Trampolinen; großes Mandala aus Naturmaterialien legen, "Einen Tag in Afrika". Donnerstag, 10. August: 2. Ausfahrt in den Hochseilgarten Triberg, JFC ab 16.30 Uhr. Donnerstag, 10. August: JFC mit türkischem Essen (Koch-Projekt). Freitag, 11. August: 15 bis 18 Uhr Spiele-Garten mit Hüpfburg, Trampolinen und Kinder-Olympiade; 15 bis 17 Uhr Zirkus-Workshop mit dem Kinder- und Jugendzirkus der Stadt Villingen-Schwenningen (Unkostenbeitrag: 6 Euro, Anmeldung unter der Ferienhotline 07721/82-600)

Montag, 7. August: 15 bis 18 Uhr Spiele-Garten mit Mitmachspielen, Hüpfburg, Trampolinen, Parcours-Wettbewerb um die Welt. Dienstag, 8. August: Ausfahrt in den Hochseilgarten Triberg (15 Euro, 13 bis 18 Uhr, mit Anmeldung unter der Ferienhotline 07721 / 82-6000); JFC ab 16.30 Uhr. Dienstag, 8. August: JFC mit syrischen Snacks (Koch-Projekt). Mittwoch, 9. August: 15 bis 18 Uhr Spiele-Garten mit Mitmachspielen, Trampolinen; großes Mandala aus Naturmaterialien legen, "Einen Tag in Afrika". Donnerstag, 10. August: 2. Ausfahrt in den Hochseilgarten Triberg, JFC ab 16.30 Uhr. Donnerstag, 10. August: JFC mit türkischem Essen (Koch-Projekt). Freitag, 11. August: 15 bis 18 Uhr Spiele-Garten mit Hüpfburg, Trampolinen und Kinder-Olympiade; 15 bis 17 Uhr Zirkus-Workshop mit dem Kinder- und Jugendzirkus der Stadt Villingen-Schwenningen (Unkostenbeitrag: 6 Euro, Anmeldung unter der Ferienhotline 07721/82-600) Dritte Woche: Montag, 14. August: 15 bis 18 Uhr Spiele-Garten; 15 bis 17 Uhr Zirkus-Workshop mit dem Kinder- und Jugendzirkus der Stadt Villingen-Schwenningen (Teil 2). Dienstag, 15. August: JFC ab 16.30 Uhr. Mittwoch, 16. August: 15 bis 19 Uhr Abschlussfest im Spiele-Garten mit Hüpfburg, Trampolinen; Kinder-Flohmarkt, Auftritt des Kinder- und Jugendzirkus VS mit Kindern aus dem Workshops und Grillaktion. Jeder bringt sein Grillgut selbst mit, Grill und Kohle sind vorhanden. Donnerstag, 18. August: JFC ab 16.30 Uhr. Außerdem werden bei Interesse auch immer wieder Malaktionen mit Pastellkreide auf Papier und als Straßenmalkunst angeboten.

Kontakt

Allgemeine Infos gibt es unter der Ferienhotline 07721/82-6000, detaillierte Infos zu den jeweiligen Ausflügen sind dem Programmheft „Endlich Ferien“ zu entnehmen, das auch im Internet unter www.villingen-schwenningen.de einsehbar ist.