Villingen-Schwenningen Jugendförderwerk warnt vor Fehlplanung bei der neuen Jugendkulturscheune

Für die Einrichtung seien zu wenige Außenflächen eingeplant. Verein schreibt einen Brandbrief an die Gemeinderatsfraktionen.

Der Bau eines Jugendkulturzentrums für Villingen-Schwenningen als Ersatz der 2007 geschlossenen und später abgerissenen Jugendscheune rückt näher. Jetzt schlägt der Verein "Jugendförderwerk", der die Trägerschaft der Einrichtung übernehmen will, lautstark Alarm. Er fordert den Gemeinderat auf, von der Stadtverwaltung umgehend ein Gesamtkonzept für das Gelände des ehemaligen Familienparks am Klosterhofs, wo das Jugendkulturzentrum gebaut wird, einzufordern. Der Verein fürchtet, dass die bisherige Planung der Stadt nicht genügend Außenflächen für das Jugendkulturzentrum vorsieht und auch die Lärmproblematik seitens der Stadt völlig falsch beurteilt wird.

Bereits 2006 hatte der Verein, damals unter Federführung des verstorbenen Stadtrates Harry Frey (SPD) eine umfangreiche inhaltliche Konzeption für eine Weiterführung der Jugendkulturscheune vorgelegt, die bis heute in wesentlichen Teilen Gültigkeit hat. 2014 wurde vom Jugendförderungswerk dem Gemeinderat Villingen-Schwenningen eine 70-seitige inhaltliche Konzeption inklusive Bauplanungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorgestellt. "Leider wurde das Jugendförderungswerk in die Diskussionen über die Baukonzeption, Inhalte und Trägerschaft seitens der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen niemals ernsthaft einbezogen.

Zwar wurde zuletzt ein „Trägerverbund“ als Diskussionsrunde installiert, in der viel geredet wurde, aber keine Entscheidungen getroffen werden konnten und in der stets alle Möglichkeiten offengehalten wurden", heißt es jetzt in einer öffentlichen Stellungnahme des Jugendförderwerks, die von den jetzigen und ehemaligen Vorstandsmitgliedern Gunnar Frey, Nicola Schurr, Dieter Sirringhaus, Simeon Disch und Friedhelm Schulz unterzeichnet wurde. Das Schreiben ging jetzt auch die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates.

Dem ständigen Wandel der Jugend- und Kulturarbeit, so heißt es darin weiter, werde auch bei den Vorstellungen, die das Jugendförderungswerk für die Trägerschaft des neuen Jugendkulturzentrums im Klosterhof aufgestellt hat, deutlich Rechnung getragen. Im Mittelpunkt stehen sollte, so der Verein, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den neuen Räumen selbstwirksam tätig werden können. In einem eigenständigen Rahmen sollten sie bei ihren ersten Erfahrungen im kulturellen Bereich, wie Veranstaltungsorganisation, erste Band, Kreativtreffs usw. begleitet werden. Dabei bringen die Mitglieder des Jugendförderungswerkes ihre vielfältige Erfahrung begleitend mit ein.

Im neuen Jugendkulturzentrum sollte daher eine breite Palette von Veranstaltungen durchgeführt werden. Dazu gehören Konzerte, Theater, DJ-Partys, Kinoveranstaltungen, Workshops zu verschiedensten Themen, die die junge Generation interessieren, Ferienprogramme, Schulveranstaltungen, Puppentheater, Kinderprogramme, Band-Wettbewerbe, Partys, Vermietungen und mehr. Mit dazu, so das Jugendförderwerk, gehören Übungsräume für Bands. "Inwieweit das in einem neuen Veranstaltungsraum, ohne Kreativmöglichkeiten im Außenbereich und ohne entsprechende Nebenräume möglich ist, muss thematisiert werden", fordern die Verantwortlichen des Vereins.

Wenn das Jugendförderwerk die Trägerschaft bekommt, will es Kooperationen mit örtlichen Trägern und Vereinen aus den Bereichen Jugend und Kultur anstreben und einen möglichst großen Kreis junger Mitarbeiter heranbilden, die ihre Kreativität in das Projekt Jugendkultur einbringen sollen, also eEine Entwicklung weg von reiner Konsumhaltung. Wichtig seien zudem Veranstaltungen, bei denen Integration und Inklusion einen zentralen Stellenwert haben. In Kooperationen mit Vereinen, Schulen und Betrieben sollen vorhandene Möglichkeiten genutzt werden.

"Nachdem uns derzeit vorliegenden Stand der Dinge, habe wir die Befürchtung, das von den oben angeführten Inhalten nur wenige Teilbereiche durchführbar sind", schreibt der Verein. "Der ausgewählte Standort am höchsten Punkt im Klosterhof ist nach unserer Meinung falsch, weil hier massive Lärmemissionen in Richtung der benachbarten Wohngebiete zu befürchten sind", heißt es in der Stellungnahme. Seitens der Verwaltung sei ein Lärmschutzgutachten angekündigt worden, von dessen Ergebnis der Verein keine Kenntnis habe. "Es wäre ein Schildbürgerstreich, wenn im Klosterhof für 2,5 Millionen Euro eine weitere Scheuer gebaut würde, mit einem Veranstaltungslimit um 22 Uhr", stellen die Verantwortlichen fest.

Der Verein betont, dass sein Konzept von Anfang auch Aktivitäten im Außenbereich vorgesehen habe, etwa kleinere Open Air-Veranstaltungen. Nach der aktuellen Standortplanung der Stadt sei aber nur eine Veranstaltungshalle vorgesehen. "Die in unseren Konzepten angeführten Kreativ- und Experimentierbereiche sind auf Basis der bisherigen Planungen leider kaum möglich." Zwei kleine Probenräume als Alibi für Bands seien alles andere als ausreichend. "Wir haben daher die Befürchtung, dass eine Identifikation junger Leute mit dem Jugend- und Kulturprojekt kaum stattfinden und das geplante Jugend- und Kulturzentrum von der jungen Klientel nur schwer akzeptiert wird", schreibt das Jugendförderwerk.

Leider gebe es in Villingen-Schwenningen zudem keinerlei Übernachtungsräume für Jugendbegegnungen mehr, nachdem die Jugendherberge schließt und die Dachetage des Villinger Jugendhauses nicht mehr zur Verfügung stehe. Auch hier müsste dringend nach Möglichkeiten gesucht werden und eine Verbindung mit der Jugend- und Kulturscheune würde sich anbieten, heißt es weiter.

Das Jugendförderwerk

Das Jugendförderungswerk e.V. wurde 1986 zur Unterstützung Jugenddisco „Lollipop“ (frühere Bertholdschule in Villingen) gegründet. Dies war u.a. aus finanztechnischen Gründen notwendig. Zu größeren Projekten, die durch das Jugendförderungswerk mitfinanziert wurden, gehören der Familienpark an der Oberschacher Straße und im Klosterhof, sowie die alte Jugend- und Kulturscheune am Klosterhof, die bis zur Schließung 2007 auch vom Jugendförderungswerk betrieben wurde.