Villingen-Schwenningen Jugend zieht Fazit nach Sitzungen

Jugendgemeinderat bezieht zu ersten Themen Stellung

Der Jugendgemeinderat, der am 22. Oktober gewählt wurde, bezieht nach drei Ratssitzungen zu den ersten Themen Stellung. Kita-Gebühren, Marktplatz-Sanierung und die Schulen stehen im Fokus der jungen Ratsmitglieder.

Bei der Anpassung der Kindergartengebühren spricht sich der Jugendgemeinderat für die Staffelung nach dem Reutlinger Modell aus, wie sie auch als Möglichkeit im Jugendhilfeausschuss vorgestellt wurde. Die prozentuale Verringerung des Beitragssatzes nach Anzahl der Kinder erachtet der Jugendgemeinderat als besonders wichtig. Familien, die sozial und finanziell benachteiligt sind, sollten nach Ansicht der Jugendlichen entsprechende Vergünstigungen erhalten.

Die Beratungen für die Jahre 2020 bis 2023 sollten zeitnah stattfinden. Die 20 Mitglieder des Gremiums sind sich über die Auswirkung einer Erhöhung zwar bewusst, jedoch sehen sie dies als notwendig an, um den "blühenden Haushalt von VS auch zukünftig zu sichern", so Arnim Bogatzki, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

Viele örtliche Schulen verfügen über keine funktionierenden Lautsprecher- oder Feuerwarnanlagen. Eine offizielle Positionierung zu diesem Thema wurde aufgrund bislang fehlender Informationen noch nicht beschlossen. Deutlich wurde aber bereits, dass die Jugendvertreter den Stand der Anlagen als nicht akzeptabel bewerten.

Gegen eine Temporeduzierung von 50 Kilometer pro Stunde auf 30 im Rahmen der Schwenninger Marktplatzsanierung spricht sich der Jugendgemeinderat jedoch vehement aus. Das hohe Verkehrsaufkommen könne nach Ansicht des Gremiums mit dieser Beschränkung nicht bewältigt werden. Auch die Schulbusse würden dadurch erheblich behindert werden.

Die geplante Sanierung des Radweges Brigachtal-Marbach sei zwar ein gutes Beispiel für umweltschonende Mobilität, jedoch gebe es auch andere Fahrradwege, die vom Jugendgemeinderat als dringlicher bewertet werden wie das Sandwegle.

Zur nächsten Sitzung lädt der Jugendgemeinderat am Dienstag, 21. Februar, um 19 Uhr alle Interessierten in den Kleinen Sitzungssaal des Rathauses Schwenningen ein.