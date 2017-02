von Siegfried Kouba Jugend engagiert sich musikalisch

Großes Benefizkonzert für das im Polio-Rotary-Projekt im Villinger Franziskaner. 70 junge Menschen begeistern dabei mit ihrer Leidenschaft für Musik

VS-Villingen – Ein Benefizkonzert für das weltweite Rotary-Projekt „End Polio Now“ gab das Rotary Jugendsinfonieorchester. 70 junge Menschen begeisterten das Publikum im Franziskaner.

Mit Spannung erwartet wurde der mit Vorschusslorbeeren bedachte Solist Edicson Ruiz, der virtuosen Umgang mit dem Instrument des Carlo Ferdinando Landolfi (1714 bis 1787) bewies. Der Meister erinnerte an den letztjährigen Geigendiebstahl in einer S-Bahn in München. Die Literatur an Kontrabass-Konzerten reicht von Haydn bis Gary Karr (geboren 1941). Letzterer bietet Bezug zu dem gewählten Komponisten Serge Alexandrowitsch Kussewitzki, dessen Kontrabass er erbte.

Der glückvolle Russe (1874 bis 1951) war in Petersburg ebenso zu Hause wie in Berlin, Rom, Paris oder Boston, wo er das dortige Symphonie-Orchester übernahm. Legendär waren seine Wolga-Konzerte, die er auf angemieteten Schiffen gab und seine zahlreichen Uraufführungen. Seinen Einfluss machte er bei der Unesco geltend, als er die Gründung eines Fonds für Komponisten anregte. Sein dreisätziges Opus 3 strahlt Romantik eines Tschaikowskis aus, war von slawischem Grundton bestimmt, vermittelte melancholische Stimmung, lebte teils aus kammermusikalischen Momenten und bestach mit Orchesterfarben. Diese wurden beachtlich durch die elf bis 19 Jahre alten Musiker treffend geboten. Sie reagierten passgenau und beherrschten auch diffizile Harmonien. Der Solist bediente den Kontrabass mit untergriffig gehaltenem Bogen. Das Spiel war von Gesanglichkeit geprägt, der Ton war sanft, leicht nasal. Fast durchgängig war das Vibrato, Daumenaufsatz war gefordert und elegant gelangen die Saiten- und Lagenwechsel. Beseelt wurden alle drei Sätze ausgestaltet und mit viel Verve das Finale musiziert.

Michael Berner agierte mit durchdachter Stabführung und spürbarer Leidenschaft. Die war bereits bei Tschaikowskys Ouvertüre zu „Romeo und Julia“ spürbar, die mit russischem Mönchslied eingeleitet wurde, Vorahnung einer Tragödie ankündigte, den Kampf der verfeindeten Familien emotional geladen transportierte, das Liebesmotiv hören ließ und schließlich ins Jenseits mit Klängen des Englischhorns wies. Erstaunlich expressiv wurde auch Schumanns vierte Sinfonie in seiner Geschlossenheit geboten. Schwermut, Tröstliches, Humorvolles und Zerrissenheit mündeten in schwärmerische Gedanken und Triumph. Dvoraks Slawischer Tanz Nr. 8 schließlich zeugte von jugendlicher Kraft und Durchstehvermögen.

Das Projekt

Mit dem Projekt "End Polio Now" hat Rotary der Kinderlähmung den Kampf angesagt und finanziert Schutzimpfungen. Die hoch ansteckende Krankheit befällt vor allem Kinder unter fünf Jahren, aber auch Erwachsene können noch an Poliomyelitis – kurz Polio – erkranken. Im Jahr 1916 beispielsweise starben bei einem Massenausbruch in New York City 2000 Menschen. Die meisten Länder sind dank Impfungen mittlerweile poliofrei. Unter anderem in Afghanistan, Nigeria und Pakistan tritt Kinderlähmung aber nach wie vor auf. Ist das Atemzentrum betroffen, kann Polio auch tödlich enden. (ath)