VS-Weilersbach Jüngere besetzen die Vorstandsposten

Höchst zufrieden zeigte sich Vorsitzender Martin Helbig bei der Hauptversammlung des Musikvereins Weilersbach über das lebendige Orchester. 188 Mitglieder unterstützen die 64 aktiven Spieler nach Kräften.

Die bisherige Schriftführerin Heidi Koprek ließ das Jahr Revue passieren: Die enge Kooperation mit den Weilersbacher Epfelschittler-Narren prägt die ersten vier Monate jedes Kalenderjahres. Ob die Fasnetseröffnung und die Narrentaufe, ob die Begleitung bei zahlreichen Umzügen und Narrentreffen – immer treten die Musiker und die Narren im Gespann auf.

Wer gut probt, kann auch gute Konzerte spielen. Dies betonte die Dirigentin Lisa Zipfl in ihrem Bericht. "Ich bin rundum zufrieden mit der spielerischen Leistung auf hohem Niveau", so die Orchesterleiterin. Sie hob damit auf die durchaus schwierigen Stücke ab, die anlässlich des Jahreskonzertes unter dem Motto "Water World" gespielt wurden. Die Musiker ließen Stücke aus der Mittel- und Oberstufe erklingen.

Herausragend war auch das Kirchenkonzert in der katholischem Pfarrkirche St. Hilarius, das mit dem Kirchenchor gemeinsam gestaltet wurde. Ein erklecklicher Betrag konnte danach an das Hospitz Via Luce sowie für die neue Kirchenorgel überwiesen werden.

Die Kasse wies zum Jahresende einen äußerst positiven Stand auf, berichtete Kassiererin Andrea Adler. Ob die 30 Jahre alten Uniformen angesichts der Kassenlage durch Neuanschaffungen ersetzt werden können, wird der Vorstand noch beratschlagen.

Der seit 35 Jahren in verschiedenen Vorstandsämtern tätige Peter Schleicher trat nicht mehr an und so rückte an seine Stelle Heidi Koprek und übernahm den Posten der stellvertretenden Vorsitzenden. Das nun freigewordene Schriftführeramt wurde mit Julia Neininger neu besetzt. Knut Helbig, Manfred Raufer und Clemens Schey wurden in ihren Ämtern als Beisitzer bestätigt. Dem scheidenden Vize-Vorsitzenden Peter Schleicher wurde von Vereinsvorstand Martin Helbig für seine überaus erfolgreiche Vereinsarbeit gedankt. Er appellierte in seinen Dankesworten an alle Mitglieder, die Jugendarbeit nach Kräften zu unterstützen.

Vorab hatte die Bläserjugend ihre Hauptversammlung. 18 Jugendliche griffen 2016 bei fünf Auftritten zum Instrument. Außerdem existiert eine Orchesterkooperation mit der Jugendkapelle Fischbach. Bei den Wahlen der Bläserjugend wurde Jürgen Schmidt zum Vorsitzenden, Miriam Helbig zur Schriftführerin und Lena Heini zur Beisitzerin gewählt.

Einen umfangreichen Aufgabenkatalog weist der Terminkalender 2017 auf. Dabei wirkt sich auch die 1200 Jahrfeier der Doppelstadt sowie das 22-jährige Jubiläum der Epfelschittler aus. Näheres unter www.mv-weilersbach.de