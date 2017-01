Villingen-Schwenningen Jubiläumskonzert von Stormy Friday in der Villinger Scheuer

Stürmisch vom Publikum gefeiert in einer eiskalten Nacht wurde Stormy Friday bei ihrem Jubiläumskonzert. Die Rock ’n’ Roll-Band steht seit 25 Jahren auf der Bühne.

Es ist fürwahr kein Freitag, schon gar kein stürmischer, nein, den Samstag und einen eiseskalten dazu haben sich die Mitglieder der Band Stormy Friday ausgesucht, um das 25. Jahr ihres Rock ’n’ Roll-Daseins in der Stadt zu feiern.

Wie sich das in der Scheuer seit letztem Jahr eher unfreiwillig eingebürgert hat, legt man Punkt halb acht los. Denn spätestens um halb elf muss hier Ruhe sein. Was aber für die im Durchschnitt, wie die Bandmitglieder selbst, schon in die Jahre gekommenen Fans an diesem Abend nicht gar so problematisch ist, sie sind zahlreich vertreten und die Scheuer bis in die letzten Winkel gefüllt. Innerhalb kürzester Zeit verwandelt sich der Saal verständlicherweise in eine Sauna, was angesichts der kalten Temperaturen draußen drinnen dann doch ganz angenehm ist.

In dieser eh schon aufgeheizten Stimmung kommt dann Rockin’ all over the world, der 40 Jahre alte Status-Quo-Superhit, schon mal richtig gut. So stürmisch wie bei Status geht es allerdings zumindest nicht gleich weiter. Die Freitagsband versteht sich auch auf den Blues, kein schlechter Zug, um die Fans in der Scheuer weiter in Stimmung zu bringen und sich langsam auch warm tanzen zu lassen.

Rollin’ on the river von Creedence Clearwater Revival ist schon mal eine gute Nummer und noch ein paar Jahre älter als das Rockin’, das die Welt durchschüttelte. Zwischen den Songs gibt es die eine oder Anekdote aus den letzten Jahren der Band, die von Proben und natürlich Auftritten geprägt waren.

Wie man in der Klosterschule St. Ursula, wo mehrere der musikalischen Protagonisten ihren Arbeitsplatz haben, die Saiten krachen ließ und an anderen späteren Probeorten die Nachbarn vergraulte, amüsiert und schafft die Brücken zu den nächsten Stücken wie „Sloopy hang on“ von The McCoys, das ähnlich wie Fats Dominos „Hello Josephine“ doch schon ziemlich alt ist, genauer aus den 60er Jahren. Aber es geht auch anders.

Eagel-Eye Cherry, der die Nacht sichert, geht im dritten Rundfunkprogramm locker als Poprock durch. Es ist die große Bandbreite die zählt, der Wiedererkennungswert der Stücke, die sich die Band angearbeitet hat und die das Publikum schätzt.

Genau so geht es weiter, Lynyrd Skynyrd sehnt sich nach dem süßen Zuhause Kalifornien, die goldenen Ohrringe setzen ihren Radar auf Liebe und die Hooters beknien ihren Jonny B, er solle doch endlich mal die Augen öffnen. So soll es sein, das tanzwillige Volk freut sich und feiert stürmisch.