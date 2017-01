Villingen-Schwenningen Jubiläumskonzert in der Villinger Scheuer: Stormy Friday rocken seit 25 Jahren

Spaß an der Musik: Das Stormy Friday zweieinhalb Jahrzehnte überdauert hat, liegt sicherlich auch an der Freude, mit der die sechs Musiker an die Sache herangehen. „Wir haben unheimlich viel Spaß miteinander“, sagt Eli Vogelsang. Jeder könne sich einbringen und Vorschläge machen. Hans Engelhard ergänzt lachend und mit einem Augenzwinkern: „Die menschlichen Defizite nehmen wir in Kauf.“

Prägende Erinnerungen: Die sechs Musiker blicken gerne auf die vergangenen 25 Jahre zurück. Stormy Friday sei oft im Ostbahnhof in Schwenningen aufgetreten, erzählt Johannes Kaiser. „Und am nächsten Tag ging es wieder frisch in den Unterricht.“ An ein besonderes Ereignis im Ostbahnhof erinnert sich der heutige Rektor der St.-Ursula-Schulen bis heute. Eines Tages sei im Publikum ein Texaner gewesen, der ihm einen Zettel zugesteckt habe. Darauf stand in englischer Sprache: „Bitte spielt Rollin on the River.“ Den Zettel hat er bis heute.