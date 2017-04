Villingen-Schwenningen Jubiläumskonzert in Schwenningen wird zur Zeitreise durch die Musikgeschichte

Die Stadtmusik Schwenningen begeistert 800 Zuhörer. Zu dem dreieinhalbstündigen Konzert gehören auch Überraschungen und Herausforderungen.

Villingen-Schwenningen – Bei der Stadtmusik Schwenningen erhielt mit dem dreistündigen Jubiläumskonzert am Samstag der Begriff "Concerto grosso" eine völlig neue Bedeutung. 800 Zuhörer klatschten in der Halle der Polizeifachhochschule restlos begeistert Applaus. Das Programm war für alle eine Herausforderung, für das große Blasorchester, das Jugendblasorchester und teilweise auch für die Besucher. Gleichzeitig wurde mit dem Konzert die urkundliche Ersterwähnung des Neckarstadtteils gewürdigt und auch 130 Jahre Stadtmusik Schwenningen gefeiert.

Das Programm beinhaltete 1200 Jahre Zeitreise durch die Musikgeschichte und begann mit Gregorianik. In der von Wolfgang Wössner bearbeiteten Adapdation zogen die Musiker zu Gloria In Excelsis Deo singend gemessenen Schrittes in den Saal ein. Nach einem Sprung in das Mittelalter mit dem "Douce Dame Jolie (Gothic Dance)" war der "Kanon" von Johann Pachelbel aus der Zeit des Barock dann wieder bekannter. Für eine schlanke Besetzung – jedoch nur, was die Zahl der Musiker anging – entschied sich der Stadtmusikdirektor bei der 1786 von Wolfgang Amadeus Mozart komponierten "Hochzeit des Figaro". Der federleicht anmutenden Ouvertüre folgten vom Orchester ans Publikum verschenkte Mozartkugeln beim Wiedereinzug der restlichen Musiker. Mit dem großen Finale aus dem zweiten Akt der Aida kreuzte dann nicht ein Kreuzfahrtschiff durch die begeisterten Publikumsreihen, sondern die triumphalen Klänge der Romantik aus der Zeit von 1830 bis Anfang des 20. Jahrhunderts pflügten mit Verdis Oper, die er anlässlich der Eröffnung des Suezkanals komponierte, durch den Saal.

"Symphonie Movement" war die Herausforderung schlechthin für Musiker und Zuhörer. "Ab und zu darf der Dirigent so etwas aus dem Ärmel schütteln", kommentierte Stadtmusikvorsitzender Markus Welte. Vaclav Nelhybel folgte mit dieser zeitgenössischen Komposition keinen Regeln, keinen Takten, keinem bestimmten Rhythmus. Als "aggressiv und kontrovers wirkend" kündigte der humorvoll agierende Moderator Joachim Budde dieses Stück an.

In Rekordbesetzung beendete das Jugendblasorchester die Pause. Die jungen Musiker haben sich vorgenommen an den kommenden Wertungsspielen des Blasmusikverbandes in der Höchststufe teilzunehmen. Nach dem, was das Jugendblasorchester hören ließ, habe er keinen Zweifel, dass die Teilnahme erfolgreich sein wird, so Joachim Budde. Das Publikum gab ihm begeistert applaudierend und rufend Recht. Allein bei "Blue and White Dance" meisterten die Jungen bravourös 97 Taktwechsel. Mehr als 60 junge Musiker zwischen 13 und 18 Jahren spielen im Jugendorchester, in die Bläserschule kommen 120 Kinder und Jugendliche.

Die musikalische Zeitreise beendete das große Blasorchester mit einem Tribut an den legendären Count Basie, würdigte das Genre der Musicals mit Les Miserables und letztendlich die gute alte Rockmusik mit einem Arrangement "Bruce Springsteen On Stage".

Weiteres Konzert

Das Vergnügen der Musik findet in der Doppelstadt noch lange kein Ende. Beim Galakonzert anlässlich der Feierlichkeiten zur 1200-Jahr-Feier treten die beiden großen Orchester der Stadtmusiken aus Villingen und Schwenningen am 13. Mai, um 19.30 Uhr, gemeinsam in der Neuen Tonhalle auf. (sgn)