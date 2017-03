Villingen-Schwenningen Jubiläen fordern Tannheimer Musiker im Jahr 2017 ganz besonders

Die 1200-Jahr-Feier, das Feuerwehr-Fest und der Klinik-Geburtstag stehen in diesem Jahr an.

Welche Leidenschaft er in die Arbeit für die Musikkapelle Tannheim steckt, zeigte der Vorsitzende Josef Wangler anlässlich der Jahreshauptversammlung mit all seinen Worten. Allein der Bericht der Chronistin Melanie Kreuz belegte einmal mehr, dass es um die Stimmung in der Kapelle unter Wanglers Leitung bestens bestellt ist. Hochkarätige Auftritte in der Region, vereinsinterne Familienfeste, Kirchenfeste, Ausflüge und die Beteiligung bei Vereinsfesten reihen sich wie Perlen auf der Jahresschnur. Dabei wurde klar, dass die Musiker nicht nur hochwertige Blasmusik ihren Instrumenten entlocken können, auch die Geselligkeit prägte das Vereinsleben in besonderem Maße. Auch die gute Kassenlage ließ zufriedene Gesichter erstrahlen.

Dass auch personelle Veränderungen diesem positiven Gesamtbild keinen Abbruch tun, zeigen die Wechsel im Vorstand. Allein studienbedingte Gründe zwangen Jugendleiter Oliver Storz und den zweiten Beisitzer Pascal Bippus zur Rückgabe ihrer verantwortungsvollen Ämter. Mit Rainer Kreuz trat ein würdiger Nachfolger in die Fußstapfen des Jugendleiters und Christine Schrenk wird in Zukunft als zweite Beisitzerin im Vorstand die Geschicke der Kapelle mit gestalten und verantworten. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden sowohl der Vorsitzende Josef Wangler als auch Raphaela Keller als erste Beisitzerin. In seinen Dankesworten zollte Josef Wangler seine große Wertschätzung der hervorragenden Zusammenarbeit im Vorstand und unter den Musikern. Mit Rolf Keller, Robert Riegger und Stefan Rauer bleibt das Festwirtetrio im Amt. Für Pascal Bippus rückt Fabian Blessing als Kassenprüfer nach.

Mit großer Freude gab der Vorsitzende bekannt, dass im vergangenen Jahr sechs Musiker den Klangkörper erweitert haben. Vereinsintern wurde Bernd Steiner für sein Engagement als Vizedirigent geehrt. Auch die stets von auswärts zu den Proben anfahrenden Musiker erfuhren eine Würdigung. Für ihre Mitarbeit bei der Ortschronik lobte der Vorsitzende Melanie Kreuz und Lena Blessing. Rolf Keller hat sich um die Restaurierung der Probenlokalstühle verdient gemacht.

Das Jubiläumsjahr wird der Tannheimer Kapelle große Herausforderungen abverlangen. So sind neben den kirchlichen Festen und den üblichen Konzerten auch die 1200-Jahr-Feier mit der Unterbringung der Gastkapellenmitglieder, das 150-Jährige der Feuerwehr und das Klinikjubiläum zu stemmen. Zudem beginnt am Donnerstag, 16. März, offiziell die Kooperation mit der Grundschule.

Abschied von Dirigent Jürgen Hirn