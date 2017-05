Villingen-Schwenningen Joachim Spitz holt sich den Rotary-Preis

Paul-Harris-Preis für den Chef der ProKids-Stiftung in Villingen-Schwenningen. Rotary-Club würdigt sein langjähriges Engagement

Villingen-Schwenningen – Jeder zweite in Baden-Württemberg tut es und auch in der Doppelstadt wird das Ehrenamt durch den unermüdlichen Einsatz zahlreicher Bürger groß geschrieben. Zum fünften Mal prämiert der Rotary-Club Villingen-Schwenningen langjährige, ehrenamtliche Leistungen mit dem Paul-Harris-Preis. Fünf Nominierte präsentierte die Rotarier-Präsidentin Erika Faust im Atrium der Schwenninger Krankenkasse, von denen sich schlussendlich Joachim Spitz durchsetzen konnte. Der Initiatoer der Prokids-Stiftung durfte sich von 150 geladenen Gästen feiern lassen.

"Wer seine Steuern bezahlt hat, der hat noch nicht alles getan, um die Lebensqualität in unserem Land sicherzustellen", sagt der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei in seiner Grußrede. Insofern gelte es Menschen zu ehren, die tagtäglich mit Geldmitteln, Know-How und ihrer wertvollsten Ressource, ihrer Lebenszeit, für die Schwächeren einstehen. Geehrt wird aber nicht mit Edelmetallen wie Gold oder Silber, die Statue für den Erstplatzierten ist aus schlichtem Eisen gefertigt. "Ein ehrliches Material. Wer es bekommt, hat Grund zur Freude. Abheben sollte er aber nicht", so Präsidentin Faust schmunzelnd.

Der Eisen-Oscar aus der Werkstatt des Künstlers Axel Heil ging schließlich an Joachim Spitz. Sein Bild ziert seit Jahren ständig die Seiten der Lokalpresse. Hier einige seiner ehrenamtlichen Aktionen: Vor zehn Jahren gründete er die Schwenninger Prokids-Stiftung und sitzt ihr vor. Im Rahmen der Stiftungsarbeit verwirklichte er die Teenie-Mütter-Wohngemeinschaft in Schwenningen und die Weihnachtswunschaktion für bedürftige Kinder. Nebenbei initiierte Spitz auch die Babyklappe am Franziskusheim. Er nahm die Auszeichnung aus den Händen von Erika Faust entgegen.

Die weiteren Kandidaten: Die Villinger Anwältin Birgitta Schäfer. "Ich durfte in einer toleranten und offenen Gesellschaft aufwachsen und möchte das unbedingt weitergeben", erklärt sie ihren Ansporn für das Ehrenamt. Sie ist Vorsitzende des örtlichen Kinderschutzbunds, engagiert im Verein Frauen helfen Frauen und ebenso beim Innenhoffestival.

Das Sozialraumteam Villingen-Schwenningen betreibt das Projekt Nightsports. Bei dieser Veranstaltungsserie kicken junge Fußballfans bis in die Nacht. Ohne ehrenamtliche Helfer, wie beispielsweise Schiedsrichter, wäre dies unmöglich. Mossab Naggay und Nathalie Barthelmes waren stellvertretend für das Sozialraumteam zugegen.

Seit Jahren sind die ehrenamtlichen Flüchtlingspaten vom Arbeitskreis Asyl Schwenningen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen im Einsatz. Über 150 Helfer gibt es, 24 von ihnen betreuen seit geraumer Zeit eine Gruppe von Menschen aus Eritrea auf ihrem "Weg zur Integration". Diese Gruppe repräsentierte die Gemeinschaft der Paten im Wettbewerb um den Paul-Harris-Preis.

In 36 Ländern weltweit mit über 1650 Teams ist die internationale Studentenaktion Enactus präsent. Das Netzwerk lebt gesellschaftliches Engagement für Dritte im wirtschaftlichen Bereich vor. 30 Studenten vom Schwenninger Campus der Hochschule Furtwangen University gehören dieser Bewegung an. Sie betreuen außerhalb des Studienplans unter anderem ein Projekt, bei dem Flüchtlingsfrauen Handtaschen aus Schokoladenpapier nähen. Die Studenten sind hier für Marketing und künftig eventuell für den Vertrieb zuständig.

Zum Preis

Der Rotary-Club Villingen-Schwenningen existiert bereits seit 1956 und lobt zum fünften Mal den Paul-Harris-Preis aus, der nach dem Gründer der Rotarier benannt ist. Dotiert ist die Auszeichnung für den Sieger mit 1500 Euro und der von Axel Heil gefertigten Trophäe. Jeder der fünf Nominierten erhält eine wertvolle Radierung und einen Geldbetrag von 500 Euro für sein Engagement. (häm)