VillingenSchwenningen Jetzt heißt es "Bühne frei!" im neuen Neckarforum

Das Schwenninger Rote Kreuz bietet Comedy und Treff-Möglichkeiten in dem lange nicht genutzten Gebäude. Ingeborg Wiech organisiert das abwechselungsreiche Programm.

Villingen-Schwenningen (in) Ab sofort bietet das Deutsche Rote Kreuz im Neckarforum in der Schwenninger August-Reitz-Straße 20 ein monatlich wechselndes Programm für jedermann an. Im bisher nur unzulänglich genutzten Neckarforum soll ein Marktplatz internationaler Begegnungen entstehen. Planen und koordinieren wird die angestrebte Vielzahl von Veranstaltungen und Kursangeboten Projektleiterin Ingeborg Wiech. "Wir gehen hier neue Wege und hoffen, dass dies von der breiten Masse der Bevölkerung angenommen wird", erklärt Sabine Bilharz, die Leiterin der Geschäftsstelle des DRK in VS-Schwenningen.

Das Neckarforum in der August-Reitz-Straße 20 verfügt über 70 Plätze und soll so zu einem Marktplatz der internationalen Begegnungen aufgebaut werden, erklärt Projektleiterin Ingeborg Wiech. Und das Programm kann sich sehen lassen. Los geht es bereits am Samstag, 18. Februar, mit einem Comedy-Abend, der von einer Vielzahl von Künstlern gestaltet wird. Ingeborg Wiech verspricht hier einen zauberhaften und unvergesslichen Abend.

Ab März kommt dann ein Programm zum Tragen, das mit stets wiederkehrenden Angeboten aufwartet. Das Kulturcafé für jedermann, das jeden Dienstag und Donnerstag von 13.30 bis 18 Uhr stattfindet, soll ebenso zum sozialen Zusammenhalt beitragen wie das gemeinsame Mittagessen, zu dem an jedem Donnerstag ab 11 Uhr eingeladen wird, Infos und Anmeldung: (07720) 8 32 40. Diese Treffen sollen der sozialen Integration aller Bevölkerungsschichten dienen, hierzu seien ausdrücklich auch Flüchtlinge und Migranten eingeladen, sagt Sabine Bilharz. So soll es beispielsweise auch Kochkurse geben, bei denen Menschen aus anderen Kulturen ihre Küchenkünste vorstellen, bei einem internationalen Spieleabend sollen gemeinsam Gesellschaftsspiele gespielt werden und die Musikschule Trossingen plant, im Neckarforum Künstler vorzustellen.

Eine ganze Reihe von weiteren Veranstaltungen wird in einem Flyer aufgelistet. So gibt es den "Tanz der Frauen", der Grundlagen orientalischer Tanzkunst vermittelt; ab dem 16. März führt Gaby Falk ihre Gäste mit Tai-Chi-Chuan in die Grundlagen der Meditation ein, und Karl-Heinz Wagner bietet unter dem Titel Aroha 14-tägig einen effektiven und unkomplizierten Gesundheitskurs. Bei einer Schnuppereinheit am 7. März zum Thema "Mit Leichtigkeit ins Frühjahr" kann man sich über einen Abnehmkreis informieren und die Abendkurse "Meditation zur Fastenzeit" beginnen am 28. März um 19 Uhr. Infos und Anmeldungen für alle Veranstaltungen unter (0172) 7 95 52 63.

Das Neckarforum

Das Neckarforum, der neue Marktplatz der internationalen Begegnungen, findet sich an der August-Reitz-Straße 20 in VS-Schwenningen. Die nächste Veranstaltung ist der Comedy-Erlebnisabend am Samstag, 18. Februar, Einlass ab 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. Angekündigt ist eine Mischung aus Musik, Tanz und Clownerie. Eintritt 14 Euro inklusive Begrüßungssekt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Karten unter Telefon (0172) 7 95 52 63.