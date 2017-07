Villingen-Schwenningen Jetzt Naturparkschule in Pfaffenweiler

Grundschule feiert die Zertifizierung. Weitere Villinger Schulen wollen folgen

VS-Pfaffenweiler (in) Zu einem schönen Anlass hatte die Grundschule Pfaffenweiler eingeladen. Die Zertifizierung der Schule als Naturparkschule sollte gefeiert werden. Dazu war die Festhalle bis auf den letzten Platz gefüllt. Eltern, Geschwister, Mitschüler und Freunde waren der Einladung von Schulleiterin Claudia Reichmann gefolgt, um diesem schönen Ereignis beizuwohnen. Seit zwei Jahren arbeitet man an der Schule auf diese als ganz besondere Auszeichnung empfundene Zertifizierung hin.

Claudia Reichmann und Ortsvorsteher Martin Straßacker konnten unter den Zuschauern auch einige Kooperationspartner begrüßen. So waren als Vertreter des städtischen Forstamts Tobias Kühn und Roland Brauner gekommen, ebenso Geschäftsführer Roland Schöttle als Vertreter des Naturparks Schwarzwald. Gemeinsam mit Schülern und Eltern hatten die pädagogischen Mitarbeiter der Schule das künftige Leitbild der frisch gekürten Naturparkschule entwickelt.

Die Idee, die Claudia Reichmann den Besuchern erläuterte, sieht einen achtsamen und nachhaltigen Umgang mit der Natur vor. Die Kinder sollen Erfahrungen in und mit der Natur sammeln und für die Zukunft notwendige Kompetenzen erlangen. "Aktiv und eigenverantwortlich mit der Natur umgehen und die Zukunft mitgestalten", bezeichnete Roland Schöttle den Ansatz, der hinter der Idee der Naturparkschulen steckt. Die Zertifizierungsfeier wurde von den Schülern mit Liedern und Tänzen und mit einem selbst geschriebenen Theaterstück umrahmt. Anschließend konnte man sich als Besucher an verschiedenen Stationen detaillierte Einblicke in die Schule holen. Ganz genau schauten dabei Ilka Kreilinger, Leiterin der Warenbergschule, und weitere Vertreter der Villinger Schule hin: Man wolle es der Grundschule in Pfaffenweiler, die bisher die einzigen sind, nachtun und auch Naturparkschule werden, erklärte die Schulleiterin.