Villingen Jazzsänger arbeitet mit Schwenninger Gymnasiasten

Jazzsänger Norbert Gottschalk hat am Schwenninger Deutenberg-Gymnasium mit begeisterten Schülern einen Workshop abgehalten. Gemeinsam mit dem Bassisten German Klaiber war er danach im Villinger Jazzkeller zu hören.

Jazzvokalisten sind in Deutschland rar gesät. Norbert Gottschalk zählt zu dieser exklusiven Gruppe und ist seit nunmehr 30 Jahren beständig in der Szene aktiv: als Musiker und als Lehrer. In beiden Funktionen war Gottschalk am Wochenende in der Doppelstadt zu erleben.

Seit einigen Jahren haben Jazzclub und Gymnasium eine vom Kultusministerium geförderte Kooperation, über die immer wieder Projekte umgesetzt werden können. In diesem Rahmen vermittelte der 62-jährige Musiker jungen jazzbegeisterten Gymnasiasten einige Geheimnisse aus der Kunst der Improvisation und der Vielfarbigkeit im Jazz. Gottschalk zeigte dem Nachwuchs, dass er nicht ohne Grund als bester Jazzsänger Deutschlands bezeichnet wird.

Mit dabei waren Mitglieder der Jazz-Connexion des Gymnasiums von Stefan Merkl, junge Sänger und sogar einige Studenten der Trossinger Musikhochschule. Die zeigten sich allesamt begeistert von der Leichtigkeit, mit der Profi Gottschalk den Nachwuchs an seinem Erfahrungsschatz teilhaben ließ.

So ähnlich war es dann auch am Samstagabend, als der Sänger gemeinsam mit German Klaiber auf der kleinen Bühne in der Villinger Webergasse stand. Beide Musiker kennen sich seit vielen Jahren und der Rottweiler Bassist spielt in der Band des Sängers. Da die große Formation aus organisatorischen und finanziellen Gründen nicht immer verfügbar ist, spielen beide jetzt auch gelegentlich als Duo zusammen.

Gottschalk zeigt sich als ausdrucksstarker Jazzsänger, der virtuos scattet und meisterhaft interpretiert. Zum Gesang begleitet er sich an der Gitarre. Als kongenialer Partner, der die Ideen des Sängers aufgreift und gemeinsam mit ihm ausdrucksstarke Klangbilder schafft, zeigt sich Bassist Klaiber in dieser kreativen Kombination.

Neben bekannten Jazzstandards lassen beide aber auch musikalische Leckerbissen erklingen, wie Van Morrisons „Moondance“ in einer prickelnd-balladesken Variante, aber auch Kompositionen von Charlie Haden oder Pat Metheny, die Gottschalk zudem mit eigenen Texten versehen hat.

Ein entspannter Jazzabend mit vielen musikalischen Finessen, die die Zuhörer im Villinger Jazzkeller begeisterten.