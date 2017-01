vor 8 Stunden Tobias Lange Villingen-Schwenningen Jan Christoph Uhl kauft den Schwenninger Bahnhof

In den vergangenen Monaten ist es relativ still geworden um den Verkauf des Bahnhofs in Schwenningen. Nun meldet sich das Thema mit einem Paukenschlag zurück. Die seit Jahren angebotene Immobilie hat einen neuen Besitzer. Die Stadt prüft aber ihr Vorkaufsrecht.

