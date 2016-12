Villingen-Schwenningen Jahresrückblick 2016: Schnelles Internet auf dem Land

Tannheim und Pfaffenweiler wurden ans Breitbandnetz angeschlossen. Weitere Stadtbezirke folgen

Der Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar, der von den Städten und Gemeinden des Landkreises getragen wird, setzt den Ausbau des Glasfaser-Leitungsnetzes auch in den Ortsteilen mit Vollgas fort. Allein in Pfaffenweiler hat der Breitband-Zweckverband rund eine Million Euro in die Verlegung eines Glasfasernetzes investiert. Seit August sind die Bürger dort mit einer Datenleistung von 50 Megabit pro Sekunde versorgt. Ebenfalls eine Million Euro hat der Anschluss an das Breitbandnetz in Tannheim gekostet. Und auch dort wurden die Arbeiten im August beendet, nachdem die ganze Maßnahme einige Monate zuvor in beiden Ortsteilen ins Stocken geraten waren.

Tannheim ist dabei ein wichtiger Knotenpunkt im überregionalen Datennetz zwischen den Gemeinden, ein sogenannter Backbone-Knoten. Dieser läuft auf den Achsen Bräunlingen-Wolterdingen-Villingen-Schwenningen-Königsfeld und Brigachtal-Tannheim.

In den Stadtbezirken Marbach und Rietheim und Herzogenweiler soll der Ausbau 2017 beginnen. Für 2018 schlägt der Zweckverband Breitbandversorgung in der Doppelstadt folgende weitere Ausbaugebiete vor: Fertigstellung und Restfinanzierung der 2017 begonnenen Projekte, Breitbandausbau in den kleinen Stadtbezirken Mühlhausen, Weigheim, Obereschach und Weilersbach, jeweils in den kommenden zwei Jahren will die Stadt weitere zehn Millionen Euro in den Ausbau des Breitbandnetzes in Villingen-Schwenningen investieren, damit die Haushalte und die Gewerbebetriebe in den Genuss von schnellem Internet kommen. Spätestens bis 2025 sollen alle Gebäude im Landkreis einen eigenen Glasfaseranschluss erhalten.