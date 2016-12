VS-Obereschach Jahresrückblick 2016: Obereschach soll schöner werden

In VS-Obereschach ging es in diesem Jahr voran. Eine Enttäuschung mussten die Bürgern dann aber doch verkraften.

Die Neugestaltung der Ortsmitte in Obereschach hat in diesem Jahr konkrete Formen angenommen. So wurde ein Buswartehäuschens errichtet, der Vorplatzes bei der Bäckerei Tritschler neugestaltet, die Probenräume im Vereinshaus Alte Schule für etwa 57 000 Euro neu gestaltet sowie die Sanierung am Rathausplatz so gut wie abgeschlossen.

Dort soll künftig auch ein Brunnen stehen, 75 000 Euro soll er kosten. Als weiter Maßnahmen sind für 2017 vorgesehen: Die Erneuerung des Zugangsweges zum Kindergarten, das Feuerwehrgerätehaus soll mit einer modernen Gasheizung ausgestattet werden und das Neubaugebiet Ob den Gärten soll erweitert werden. Für Enttäuschung sorgte in diesem Jahr die Nachricht, dass die bereits seit 20 Jahren immer wieder angesprochene Sanierung des Altwegs im Haushalt 2017 nicht miteingeplant ist. (ang)