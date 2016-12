Villingen-Schwenningen Jahresrückblick 2016: Historischer Sieg bei der Landtagswahl

Für zwei Überraschungen hatte das Ergebnis der Landtagswahl im März gesorgt.

Mit 30,8 Prozent der Stimmen wurden die Grünen bei der Landtagswahl im März stärkste Kraft. Martina Braun, Spitzenkandidatin der Grünen, zog per Direktmandat in den Landtag ein. CDU-Kandidat Karl Rombach verlor das Direktmandat, konnte aber über das Zweitmandat in den Landtag einziehen. Mit 17,4 Prozent der Stimmen wurde die AfD drittstärkste Partei.