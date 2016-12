Jahresrückblick 2016: Handgranaten-Wurf als Racheakt

Im Januar eskaliert ein Streit unter Sicherheitsfirmen vor der Erstaufnahmeeinrichtung in Villingen. Vor wenigen Wochen mussten sich die letzten Mittäter vor Gericht verantworten.

Das Jahr in Villingen begann turbulent. Eine Handgranate, die am 29. Januar auf das Wachhäuschen an der Asylbewerberunterkunft in der Dattenbergstraße geworfen wurde, jedoch nicht explodierte, machte bundesweit Schlagzeilen. Nachdem zunächst ein fremdenfeindlicher Hintergrund vermutet wurde, stellte sich heraus, dass ein Streit unter rivalisierenden Sicherheitsfirmen der Auslöser für die Tat gewesen war.

Gut neun Monate später, im Oktober dieses Jahres, wurden zwei der sechs Angeklagten vom Landgericht Konstanz wegen versuchten Mordes zu Gefängnisstrafen von drei Jahren beziehungsweise dreieinhalb Jahren verurteilt. Ein weiterer Beschuldigter wurde wegen Anstiftung zur Tat zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Zwei weitere Beschuldigte erhielten Bewährungsstrafen von einem Jahr und drei beziehungsweise sechs Monaten. Nach Ansicht des Landgerichts hatte einer von ihnen die Granate beschafft, der andere war als Fahrer beteiligt. Der sechste Angeklagte wurde freigesprochen. Ihm wurde vorgeworfen, der Planer der Sache gewesen zu sein. Vor Gericht konnte das nicht nachgewiesen werden.

Damit war der Fall noch nicht abgeschlossen. Anfang Dezember mussten sich der Besitzer der Handgranate sowie zwei weitere Männer, die behilflich gewesen sein sollen, dass die Granate an die Täter weiter vermittelt wurde, vor dem Amtsgericht in Villingen wegen Verbrechens gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und Beihilfe dazu in einem minderschweren Fall verantworten. Das Schöffengericht verurteilte den Hauptangeklagten zu einem Jahr Haft, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung und die beiden Helfer zu einer Freiheitsstrafe von sechs beziehungsweise drei Monaten auf Bewährung.