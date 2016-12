Jahresrückblick 2016: Brandstifter halten Stadt in Atem

Mehrere Autobränden haben im Sommer in Villingen und Schwenningen für Aufsehen gesorgt

Der Höhepunkt einer Serie von Brandanschlägen auf Autos in der Doppelstadt war erreicht am frühen Morgen des 17. August. Gleich in zwei Tiefgaragen, eine in Schwenningen, eine in Villingen, hatten bislang unbekannte Täter im Abstand von einer Stunde mehrere Autos und einen Reisebus angezündet. Zwei Menschen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht werden. Bereits in den Monaten zuvor wurden vereinzelt Autos in Schwenningen angezündet.

Nach den Bränden in der Tiefgarage wurde von der Kriminalpolizei eine 16-köpfige Ermittlungsgruppe gegründet. Es werde schwer, die Täter zu fassen, hatte der Sprecher des Polizeipräsidiums Dieter Popp gesagt, er sollte recht behalten. Bislang konnte keiner der Brände aufgeklärt werden. Meistens, sagt Popp, habe man bei solchen Taten nur dann eine Chance, die Täter zu fassen, wenn man sie auf frischer Tat ertappt.

Knapp zwei Wochen nach den Tiefgaragenbränden wurde versucht, einen Transporter in Schwenningen in Brand zu stecken, das Feuer erlosch jedoch von selbst. Ende Oktober fand die Brandserie ihr bislang letztes Opfer: auf einem Parkplatz in der Nähe des Schwenninger Bahnhofs brannte ein Kleinwagen vollständig aus. Wieder geht die Polizei von Brandstiftung aus. Insgesamt kam es 2016 zu acht Fahrzeugbrände in VS. Der Sachschaden beläuft sich bislang auf gut 300 000 Euro.