Villingen-Schwenningen Ist Millionen-Umgehung Marbachs utopisch? Zweifel wachsen

Gemeinderat von Villingen-Schwenningen nimmt die Machbarkeitsstudie zur Kenntnis. Jetzt muss Stuttgart entscheiden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Seit Jahren kämpfen Marbacher und Brigachtaler für eine Umgehung. Möglicherweise ist die Hoffnung trügerisch, wie am Mittwoch im Gemeinderat deutlich wurde. Voraussichtlich rund 60 Millionen Euro wird das Projekt am Ende kosten, prognostizierte CDU-Fraktionssprecherin Renate Breuning. Sie hält die Trasse vor allem aus Brigachtaler Sicht für optimal, weniger für die Stadt. Jetzt erhalte Stuttgart den "schwarzen Peter", meinte sie – dort müsste nun entschieden werden, ob es in den Generalverkehrsplan des Landes aufgenommen wird.

Immerhin acht Enthaltungen wurden für das Projekt gezählt. Am deutlichsten lehnte es Grünen-Fraktionssprecher Joachim von Mirbach ab: "Es ist eine Verschwendung von menschlicher und amtlicher Arbeitskraft", urteilte er. Niemand könne davon ausgehen, dass dieser Bau je realisiert werde. Wenn er umgesetzt wird, dann nur in Zusammenarbeit mit Brigachtal, betonte der in Marbach lebende SPD-Stadtrat Bernd Lohmiller.

Dass der Stadtbezirk eine Umgehung benötigt, betonte der Freie Wähler Ernst Reiser. Hier trifft sich dort nicht nur der Verkehr von und nach Donaueschingen, sondern auch aus dem Bregtal in Richtung Bad Dürrheim. Die diskutierte Variante soll westlich von Marbach entlangführen, dann zwischen Marbach und Brigachtal als Querspange nach Osten hoch zur Bundesstraße 33. Von dieser Querspange würde die Umfahrung östlich von Brigachtal nach Süden abzweigen, um südlich von Brigachtal wieder auf die Landesstraße Richtung Donaueschingen zu treffen. Das aufwändige Bauwerk, das mit einigen Eingriffen in die Landschaft verbunden ist, wird heute auf 44,4 Millionen Euro kalkuliert. Allerdings fehlen bei der Prognose Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Entschädigungen oder auch Kosten für besondere bauliche Maßnahmen, wie es in der Vorlage heißt. Sprich: Es wird teurer.