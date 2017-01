Irritationen um neue Villinger Kletterhalle

Schwarzbau oder nicht? Inhaber Göppinger spricht von einem Missverständnis seitens des Baurechtsamtes. Stadt hält sich bedeckt.

Irritationen gibt es um die neue Kletter- und Boulderhalle "Upjoy" im Brigach-Business-Center, die am 11. Februar neben dem Fitness-Studio "Injoy" eröffnet werden soll. Nach Informationen des SÜDKURIER kündigte die Stadtverwaltung am Mittwoch in nichtöffentlicher Gemeinderatsitzung an, sie werde die Nutzung der Räumlichkeiten untersagen, weil dafür keine Baugenehmigung vorliege. Der Betreiber der Halle, Horst-Eckart Göppinger, wies gestern die Vorwürfe zurück und sprach von einem "Missverständnis" seitens der Stadt.

Im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatsitzung am Mittwoch, so heißt es aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen, wurden die Stadträte vom Baurechtsamt auf einen "unerfreulichen Sachverhalt" aufmerksam gemacht. Die Verwaltung gehe davon aus, dass die neue Boulder- und Kletterhalle ohne Baugenehmigung errichtet worden sei, es sich damit um einen "Schwarzbau" handle. Die Stadt erwäge daher eine "Nutzungsuntersagung", bis ein Bauantrag nachgereicht werde.

Horst-Eckart Göppinger, der Inhalber der Sago GmbH, der die Boulder-Halle wie auch das angrenzende Fitnessstudio "Injoy" betreibt, wies die Darstellung gegenüber dem SÜDKURIER zurück. Er habe gestern Vormittag mit einem Vertreter der Stadt in dieser Angelegenheit telefoniert. Der Vorwurf der fehlenden Baugenehmigung sei unzutreffend. Dies sei "ein Missverständnis", betonte Göppinger. Das Baurechtsamt habe die Situation anders gedeutet als sie sich tatsächlich darstelle, erklärte er. Das Amt sei davon ausgegangen, dass die Kletterhalle in einem Gebäudebereich errichtet wurde, wo sie nicht erlaubt sei.

Dies sei nicht der Fall. Es liege bereits eine Baugenehmigung seit 2012 vor. Damals, so erinnerte Göppinger, habe er noch eine 15 Meter hohe Kletterwand mit einem angrenzenden Boulderbereich vorgesehen. Von der großen Kletterwand habe er 2015 Abstand genommen und eine kleinere Lösung angestrebt, die nun realisiert wird. Dafür bedürfe es keiner zusätzlichen Genehmigung mehr, führte Göppinger aus.

Ob diese Sichtweise von der Stadt geteilt wird, war gestern nicht zu erfahren. "Kein Kommentar" hieß es von offizieller Seite. Der Villinger Geschäftsmann und das Baurechtsamt sind in der Vergangenheit offenbar schon öfter im Clinch gelegen. 2012 hat das Amt die Eröffnung des Fitness-Studios "Injoy" in der Wilhelm-Binder-Straße rund drei Wochen gestoppt, weil einige Brandschutzauflagen nicht zur Zufriedenheit der Behörde erfüllt worden waren.