Villingen-Schwenningen Interview zum Strategie-Gutachten: "Es geht um die gesamtstädtische Sicht"

Dirk Greskowiak ist bei der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) tätig, die das Gutachten über die strategische Ausrichtung Villingen-Schwenningens erstellt hat. Im Interview erklärt er, warum es dabei nicht um Einzelinteressen geht, und warum über das Kulturangebot ehrlich diskutiert werden muss.

Herr Greskowiak, warum ist Ihrer Ansicht nach der Faktor Kultur ein weicher Standortfaktor?

In der Version 2.0 wird es heißen „ein Standortfaktor“.

Haben Sie damit gerechnet, dass Ihre Vorschläge zum Thema Kultur so sehr polarisieren werden?

Das Thema Kultur bewegt viele Menschen, weil jeder an Kultur interessiert ist und Kultur konsumiert, in welcher Form auch immer. Die Interessen an kulturellen Angeboten sind darüber hinaus sehr unterschiedlich. Was der eine mag, ist dem anderen fremd. Wenn dann Vorschläge unterbreitet werden, die zum Beispiel zu einer Reduzierung von Angeboten führen könnten die man besonders schätzt, dann ist die Betroffenheit verständlicherweise groß. Alle, die an dem Thema mitdiskutieren, sollten bedenken, dass es bei einer strategischen Planung des zukünftigen Handelns der Stadt nicht darum geht, alle Einzel- oder Gruppeninteressen zu wahren. Eine strategische Planung hat zum Ziel, aus gesamtstädtischer Sicht das zukünftige Leistungsangebot der Stadt zu bedenken. Es muss daher eine ehrliche Diskussion darüber geführt werden, welche kulturelle Infrastruktur man will und sich auch leisten will beziehungsweise kann. Und es muss auch eine Diskussion darüber geführt werden, welche kommunalen Projekte und Maßnahmen Nachhaltigkeit versprechen und welche nicht.

Haben Sie etwas Ähnliches auch in anderen Städten vorgeschlagen und was war dann das Ergebnis?

In allen Kommunen, die sich auf einen vergleichbaren Weg gemacht haben, muss man sich mit der Frage beschäftigen, wo im Bereich Kultur in der Zukunft die Schwerpunkte liegen sollten. Auch da gab es Vorschläge, die nicht auf einhellige Zustimmung gestoßen sind.

Welche Anregungen haben Sie aus der Diskussionsveranstaltung am Montagabend mitgenommen?

Ich vermute, Sie meinen die Diskussion insgesamt und nicht nur zum Thema Kultur. Uns ist aufgefallen, dass wir an verschiedenen Stellen noch genauer unsere Vorschläge formulieren müssen, damit jedes Missverständnis ausgeräumt wird. Und wir werden sicher noch den einen oder anderen Vorschlag inhaltlich überdenken. Im Übrigen haben uns am Montagabend schon erste Mails erreicht, die von unserem Angebot Gebrauch gemacht haben, uns Vorschläge zu unterbreiten. Wir begrüßen das sehr und werden diese in Ruhe bedenken.

In welchen Punkten würden Sie eventuell das Konzept jetzt noch einmal überdenken?

Das wird zu allen Punkten geschehen, zu denen uns Hinweise erreichen. Da das auch aus der Verwaltung selber geschehen ist und weiter geschehen wird, und auch die einzelnen Fraktionen sich sicher noch äußern werden, müssen wir nach Ende der Rückmeldefrist alles zusammenstellen, um dann die Version 2 zu erarbeiten.

Warum haben Sie Kinder und Jugendliche als Hauptzielgruppe ausgewählt?

Junge Familien mit Kindern stellen die Zukunft für Villingen-Schwenningen dar. Wenn es gelingt, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese Zielgruppe hier wohnen bleibt beziehungsweise ihren Wohnsitz nimmt, ist ein wichtiger Schritt zum Erhalt der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der Stadt getan. Besonders gut wäre es, wenn diese Menschen auch hier arbeiten würden, damit sie sich in vollem Umfang für diese Stadt engagieren und mit ihr identifizieren. Und um auf die Kultur zurück zu kommen, daher ist es ganz besonders wichtig, dass es in der Stadt Kulturangebote durch Initiativen, die freie Kulturszene, bürgerschaftliche Gruppen, aber natürlich auch durch die Stadt selber gibt, die diese Menschen begeistert, sie zum Mitmachen anregt.

Was wollen Sie mit Ihren Vorschlägen im Bereich Kultur konkret erreichen? Geht es vor allem um Einsparungen monetärer Art?

Im Rahmen der strategischen Planung der zukünftigen Leistungserbringung der Stadt geht es nicht um das Sparen. Es geht um die Frage, welche Angebote einer Stadt sind geeignet, damit Unternehmer und Bürger den Standort VS attraktiv finden. Ziel muss es doch sein, dass sie – Unternehmer wie Bürger – am Ort bleiben beziehungsweise neue sich in VS ansiedeln. Es muss darum gehen, VS so liebens- und lebenswert weiter zu entwickeln, damit man hier gerne wohnt, arbeitet, lebt, seine Freizeit verbringt und dergleichen. Und diese Überlegungen mussten wir uns für eine Stadt mit über 80 000 Menschen in zwei Stadtbezirken und neun Ortschaften machen. Damit ist klar, dass man es nicht jedermann recht machen kann, und wir hoffen auf die Konsensbereitschaft aller Beteiligter. Aber klar ist auch, der Haushalt der Stadt lässt es nicht zu, dass alles und davon nur das Beste in VS vorgehalten wird. Es gilt, Schwerpunkte in allen kommunalen Handlungsfeldern zu setzen.

Was halten Sie dem Vorwurf entgegen, ihr Konzept würde die Hochkultur in VS schlachten?

Ganz abgesehen davon, dass ich den Begriff „schlachten“ für ziemlich unpassend halte, verstehe ich den Hinweis nicht. Wir haben zum Ausdruck gebracht, und dabei bleiben wir, dass man das gesamte Kulturangebot der Stadt kritisch überprüfen sollte, um dann die Schwerpunkte gegebenenfalls nach einer intensiven politischen Diskussion neu zu setzen. Ich bin davon überzeugt, dass die Stadt immer noch Kulturangebote von hoher Qualität anbieten wird, aber gegebenenfalls nicht mehr in dem Umfang wie bisher. Und daher haben dazu geraten, dass „die Stadt ihr bisheriges, hochwertiges Angebot auch unter dem Gesichtspunkt von bisheriger Nachfrage, der beabsichtigten und erreichten Wirkungen sowie der Höhe des Deckungsbeitrages der einzelnen Veranstaltung kritisch überprüft“.

Wie könnte eine intensivere Förderung der freien Kulturträger aussehen?

Zunächst muss sich die Stadt durch entsprechende politische Beschlüsse positionieren, wohin die „Kulturreise“ gehen soll. Danach muss sie sich grundsätzlich fragen, wollen wir schwerpunktmäßig als Stadt selber Kulturangebote vorhalten, wenn ja, zu welchen Inhalten und in welchem Umfang. Und sie muss weiter klären, wenn sie Dritte fördern will, was sie fördern will. Denn die stets nur begrenzt vorhandenen Mittel im Gießkannenprinzip über die Kulturschaffenden zu verteilen, kann nicht sinnvoll sein. Aber es könnte ja zielführend sein, dass die Stadt mit Vertretern der freien Kulturszene und weiteren Interessierten sich einmal jährlich über die Gestaltung des Kulturprogrammes austauscht. Dann kann die Stadt auf einer breiten Grundlage über die Verteilung der Mittel entscheiden.

Ein Vorwurf ist auch, das Oberzentrum würde durch ein beschnittenes Kulturangebot an Bedeutung verlieren. Was sagen Sie dazu?

Wenn man in der Zukunft die kulturellen Aktivitäten so plant wie zuvor beschrieben, dann wird sich VS als Oberzentrum durch seine innovativen Ideen und seine Förderung des bürgerschaftlichen Engagements einen Namen machen und sich nicht zur Kulturprovinz entwickeln.

Zur Person

Dirk Greskowiak, Jahrgang 1954, ist Diplom-Verwaltungswirt und hat eine Zusatzausbildung als Trainer und Moderator absolviert. Bei der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) ist er Leiter des Geschäftsbereichs Beratung und Vergleiche sowie Hauptreferent. Zu seinen Aufgabenschwerpunkten zählen unter anderem konzeptionelle Ansätze zur Organisationsberatung sowie interkommunale Zusammenarbeit. Zudem ist Greskowiak unter anderem als Lehrbeauftragter an der Zeppelin University Friedrichshafen tätig. (sk)