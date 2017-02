Villingen-Schwenningen Internationaler Frühschoppen: Saure Kutteln und Wurstsalat zum Frühstück

Zwei Gäste aus Murten beim internationalen Frühschoppen im Rietviertel zu Gast. Für Stimmung sorgen Rietwieber und Los Ämol

Der internationale Frühschoppen im Rietviertel am Fasnets-Dienstag war in diesem Jahr vor allem eines: national. Aus den sechs Partnerstädten der Doppelstadt hatten sich einzig die Höchners – Ruth und Urs – aus Murten in der Seniorenbegegnungsstätte am Romäustrum eingefunden. Der Grund: Fasnet ist eigentlich nur einmal im Jahr, in Villingen war es jedoch aufgrund des Zähringer Narrentreffens irgendwie in diesem Jahr zweimal Fasnet. Da die meisten Gäste aus den Partnerstädten im Januar bereits in Villingen waren, kamen sie kein zweites Mal. Der Stimmung tat es keinen Abbruch, die Rietwieber spielten wie jedes Jahr und Walter Ebner und Dieter Czeke alias Los Ämol mussten gleich zweimal zur Zugabe ihrer Mundart-Lieder greifen.

Urs und Ruth Höchner sitzen am zweiten Tisch von oben, je eine Weinschorle vor sich, sie kommen aus Murten in der Schweiz, seit 20 Jahren sind sie bei der Fasnet und seit elf Jahren beim Frühschoppen dabei. "Wir feiern heute quasi unser Jubiläum", sagt Urs Höchner. Damals, vor 20 Jahren, hatte die Stadt Dolmetscher für die französischen Gäste gesucht. Die Höchners haben sich gemeldet. Inzwischen hat die Stadt professionelle Dolmetscher, aber die Höchners sind trotzdem geblieben. "Die Tradition und die Herzlichkeit", sagt Urs Höchner, wenn man ihn fragt, was ihm hier an der Fasnet gefällt. "So herzlich mit Gästen umzugehen, das ist in der Schweiz nicht immer der Fall."

Höchners machen eine Tour durch die Zähringstädte. Den Auftakt bildete in Neuenburg am Rhein, dann kam Freiburg und Villingen ist die Schlussetappe. Den Umzug, sagen Sie, werden sie sich auf jeden Fall anschauen. Denn, Fasnet isch, egal bei welchem Wetter.

Meik Gildner, Vorsitzender der Hexenzunft, krächzt beim Frühschoppen noch ein wenig Heiser, Dominic Schaaf, Generalfeldmarschall der Katzenmusik guckt ein bisschen müde hinter der Brille vor. Einzig Anselm Säger scheint, zumindest auf den ersten Blick, recht fit zu sein. Vielleicht liegt's am Adrenalin: "Ich hab noch selten einen so schönen Fasnets-Mentig erlebt", sagt er. Knapp 4000 verteilte Abzeichen, super Wetter und: "Unglaublich viele Leute in den Straßen und den Stüble." Am Dienstag sah das schon wieder anders aus.