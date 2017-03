Villingen-Schwenningen Internationaler Frauentag: Kundgebung auf dem Villinger Marktplatz

Frauengruppen veranstalten Programm auf dem Marktplatz in Villingen anlässlich des 105. internationalen Frauentags.

"Es lebe der 8. März!", rufen Frauen aus aller Welt auf dem Villinger Marktplatz. Zum 105. Mal findet der internationale Frauentag statt, um auf die Rechte von Frauen aufmerksam zu machen. In Villingen wurde vor rund 20 Jahren ein Frauenforum gebildet. "Viele Gruppen haben damals mitgemacht", sagt Gudrun Günter vom Frauenverband Courage. Laut Günter ließe das Engagement heutzutage aber zu Wünschen übrig. "Da muss was passieren." Trotz weniger Mitgliedern, werde der Stand zum Frauentag dennoch kräftig unterstützt. Dabei ist neben Courage auch der türkische Verband Yeni Kadin, was auf deutsch neue Frau bedeutet. Er ist jedes Jahr mit dabei und die Wahl in der Türkei steht dieses Mal im Hauptprogramm. "Wir sagen 'Nein' zu Erdogan", sagt Nimet Demirdag von Yeni Kadin. Erdogan würde eine gleichberechtigte Bezahlung der Geschlechter nicht gewährleisten. "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit", erklärt Demirdag, ist das Prinzip, wofür sie stehen. In der Rede von Gudrun Günter wird klar: Frauen auf der ganzen Welt werden benachteiligt. Sei es durch ausbeuterische Arbeit in der Textilindustrie oder weniger Gehalt im Vergleich zu männlichen Kollegen in gleichen Positionen. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, hätten auch Frauen in Deutschland mit Benachteiligung zu kämpfen. 80 Prozent der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen, so Günter, damit Frauen sich um die Kindererziehung kümmern können. Dies führe aufgrund der nicht vorhandenen Altersvorsorge zur Altersarmut.

Frauen unter anderem aus Kurdistan und Russland haben sich ebenfalls der Veranstaltung angeschlossen. Es erklingt eine Rede auf kurdisch, die die Geschichte des internationalen Frauentages und dessen Bedeutung erläutern soll. "Dies soll auch Frauen erreichen, die weder deutsch noch türkisch sprechen", sagt Günter. Ein russischer Frauenchor singt das Lied "Brot und Rosen". Das Lied stammt aus dem Jahre 1912 und entstand bei einem Streik von 14 000 Textilarbeiter und -innen, die gegen die Hungerlöhne demonstrierten. Ein Banner der Arbeiterinnen war "Wir wollen Brot, aber auch Rosen!" und ist zum Motto der amerikanischen Frauenbewegung geworden. Nebenbei werden auf dem Marktplatz in Villingen Blumen und Schokolade an alle verteilt und die Frauen tanzen gemeinsam zur Musik. "Wir Frauen sind der halbe Himmel", verkündet Günter und die Frauen beginnen, laut zu jubeln.