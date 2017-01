VS-Villingen Interimslösung für Kikripp gefunden

Die Stadt hat der Kindertageseinrichtung Kikripp am Dienstagvormittag eine befristete Sondergenehmigung zum Betrieb einer Tagespflege erteilt. Bis eine Betriebserlaubnis für eine Kindertagesstätte vorliegt, kann der bisherige Betreuungsumfang so aufrecht erhalten werden.

Die Kindertageseinrichtung Kikripp kann nun doch als Tagespflege mit einem Betreuungsumfang von 49 Stunden pro Woche weitergeführt werden. Eine entsprechende Sondergenehmigung hat die Stadt am Dienstagvormittag erteilt. Voraussetzung für die Sondererlaubnis, so Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, sei, dass die Kikripp die benötigte Betriebserlaubnis für eine Kindertagesstätte so schnell wie möglich vom Kommunalverband Jugend- und Soziales in Baden-Württemberg (KVJS) ausgestellt bekomme.

"Mit Hilfe der Stadt haben wir eine sehr schnelle und sehr gute Lösung gefunden", sagt Marius Neininger, Prokurist der Kikripp. Was die Betriebserlaubnis betrifft, so hofft er, dass diese "in zwei bis drei Wochen durch ist".

Den entsprechenden Antrag hatten sie Mitte November eingereicht, sagt Neininger. Von Seiten der KVJS hieß es auf Nachfrage des SÜDKURIER, dass nicht alle Unterlagen vollständig eingegangen wären. "Es war auch für uns ein Nervenkrieg", sagt Neininger. Fast täglich seien sie in Kontakt mit dem Verband gestanden. In den vergangenen zwei Tagen ging es um Schadensbegrenzung. "Wir haben versucht, eine einvernehmlich gute Lösung für die Eltern zu finden", sagt Neininger.

Noch in dieser Wochen werden sich die zuständigen Mitarbeiter des KVJS die Situation in der Kikripp vor Ort ansehen, so Neininger. Seit die Kikripp als Kita betrieben werden muss, haben sie Umbauten vorgenommen, zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, eine neue Firma gründen müssen.

Weil die privat betriebene Kikripp ab Januar dieses Jahres von einer Kindertagespflege in eine Kindertagesstätte umgewandelt werden muss, um in den städtischen Bedarfsplan der Stadt mitaufgenommen zu werden, wurde eine entsprechende Betriebserlaubnis benötigt. Diese liegt derzeit noch nicht vor. Der Einrichtung drohte eine Verkürzung der Betreuungszeiten auf 15 Stunden pro Woche.