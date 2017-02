Ins Wespennest gestochen

Dass das Gutachten zur "strategischen Zielausrichtung" der Stadt Villingen-Schwenningen für Zündstoff sorgen wird, war den Autoren von vornherein klar. Mit dem Thema "Mobilität" haben sie durchaus in ein Wespennest gestochen.

Die Parkplätze sollen weniger und teurer werden, empfehlen die Gutachter. Genau das Gegenteil wollen die meisten Besucher der Stadt. Warum die Gutachter ausgerechnet dieses Thema zur Priorität Nummer 1 ihrer Zukunftsvorschläge erhoben haben, ist rätselhaft. Ist ihnen nichts Originelleres eingefallen? So scheint es auf jeden Fall. Doch VS ist nicht Stuttgart und auch nicht Köln. Wir befinden uns im ländlichen Raum und die Aussage, dass die Zukunft der Stadt im Bereich Mobilität einzig in einer deutlichen Steigerung des ÖPNV liegen soll, zeugt von wenig lokaler Kenntnis. Hinzu kommt: Der Umbruch in der Automobilbranche durch E-Mobil und Digitalisierung eröffnet dem Individualverkehr in den nächsten Jahren völlig neue Horizonte. Dagegen birgt der Vorschlag, das Automobil zu verdrängen, Risiken und Nebenwirkungen, die die Stadtpolitik nicht wünschen kann. An einer Schwächung des Standorts, einem weiteren Ausbluten des ohnehin gebeutelten innerstädtischen Einzelhandels und einer Verödung der Innenstädte kann niemand Interesse haben.