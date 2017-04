Villingen-Schwenningen Ins Villiger Flüchtlingsheim sollen künftig Polizei-Studenten einziehen

OB Kubon von den Plänen des Landes überrumpelt und befremdet. Land blockiert damit sozialen Wohnungsbau in Villingen-Schwenningen

Kalt erwischt wurde die Stadt Villingen-Schwenningen von den neuen Absichten des Landes Baden-Württemberg bezüglich der derzeitigen Flüchtlings-Erstaufnahme-Einrichtung in der Villinger Dattenberg- und Kirnacher Straße. Das Land will hier künftig Wohnungen schaffen für die Polizei. Dabei hatte die Stadt geplant, dringend benötigten sozialen Wohnungsbau in den ehemaligen Franzosenwohnungen zu realisieren. "Das ist ärgerlich und höchst befremdlich", kritisierte am Mittwochabend OB Kubon das Land.

Eigentlich schien alles klar: Wenn der Eigentümer der Mehrfamlienblocks, die Bundesrepublik Deutschland, die ehemaligen französischen Soldatenwohnungen nicht mehr für die Flüchtlingsunterbringung benötigt, sollen die örtlichen Wohnbau-Genossenschaften die Gebäude sanieren und günstige Wohnungen schaffen.

Doch am Dienstagabend, so berichtete Oberbürgermeister Kubon gestern im Gemeinderat, habe ihn die Mitteilung erreicht, dass der Bund die Wohnblocks dem Land Baden-Württemberg überlassen werde. Hintergrund: Das Land muss wegen der großen Pensionierungswelle in den Reihen der Landespolizei die Ausbildung der Beamten bis zur Schmerzgrenze vorantreiben. Das heißt, dass die Kapazitäten der Polizeifachhochschule in Schwenningen massiv ausgebaut werden sollen. In den nächsten Jahren soll dort die Ausbildung für den höheren Dienst laut Kubon jährlich um eine Hundertschaft aufgestockt werden. Hinzu kommt, dass das Land in Schwenningen außerdem das Polizeipräsidium für Aus-, Fort- und Weiterbildung des Landespolizei konzentrieren und ausbauen wird. Diese Beamten wie auch die Polizei-Studenten müssen irgendwo wohnen.

In der Not verfiel das Land nun auf die Idee, sich die ehemaligen Soldatenwohnungen in Vilingen unter den Nagel zu reißen. Wie Kubon weiter berichtete, überlegt das Land auch, Studentenwohnungen wie im "Neckartower" in Schwenningen künftig für die Polizeifachhochschule anzumieten. Hier sind derzeit Fachhochschul-Studenten untergebracht.

OB Kubon kritierte das Land massiv für diese Vorgehensweise. Damit würde der soziale Wohnungsbau der Stadt blockiert. Die Situation fehlender Sozialwohnungen sei "dramatisch", beschied er Stadtrat Bertold Ummenhofer, der die Unterbringung der Polizei als insgesamt erfreulich für die Stadt wertete. Kubon erklärte: "Wir müssen beim sozialen Wohnungsbau schnell was tun." Der werde vor allem auch benötigt, um Flüchtlingen nach dem Heimaufenthalt eine Anschlussunterbringung zu ermöglichen. Er stellte klar: "Der Aufwuchs der Polizei in Schwenningen muss durch Neubauten des Landes erfolgen." Stadtrat Bernd Schenkel, zugleich Vorsitzende der Mieterbundes, unterstützte Kubons Forderung. In der Doppelstadt fehlten, je nach Zählweise, zwischen 700 und 1500 Mietwohungen.

Baubürgermeister Detlev Bührer erläuterte die Hintergründe der Misere. Dem Land seien der zusätzliche Wohnraumbedarf für Polizei-Studenten in Schwenningen schon seit Jahren bekannt. Das Wissenschaftsministerium habe den Bedarf längst formuliert. Doch das Finanzministerium des Landes habe für die Neubauten die Geldmittel nicht bewilligt. Die Stadt habe dem Land schon längst entsprechende Bau-Möglichkeiten aufgezeigt. Das Land habe aber bisher die erforderlichen Mehrkosten gescheut.