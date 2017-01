vor 9 Stunden Anja Greiner Villingen-Schwenningen Ingeborg Jaag und ihre Puppen: Narrenfiguren stellen Zähringer-Treffen nach

Die Narren-Figuren von Ingeborg Jaag, jedes Jahr zum Beginn der Fasnet in einer Ausstellung im Franziskaner in Villingen zu sehen, kommen dieses Jahr nicht allein. Sie haben Freunde mitgebracht. Viele Freunde. Eine Hommage an das Zähringer Narrentreffen Ende Januar soll die Ausstellung sein. Im Text finden Sie auch ein Video-Interview mit Ingeborg Jaarg, in dem sie unter anderem über die Figur spricht, die ihr besonders am Herzen liegt.

