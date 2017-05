Villingen-Schwenningen Indie-Rock-Band "We Are" aus Villingen-Schwenningen feiert Musikvideo-Premiere

Indie-Rock-Band "We Are" aus Villingen-Schwenningen feiert Musikvideo-Premiere

Die Band We Are aus der Doppelstadt hat zu ihrem Lied The Forest ein Musikvideo veröffentlicht. Das Video drückt die Heimatverbundenheit der Musiker eindrücklich aus. Hier können Sie sich das Video ansehen!

Die Indie-Rock-Band "We Are" aus der Doppelstadt hat im April ihr erstes Musikvideo herausgebracht. Das Video zum Lied "the forest" wurde unter anderem im Schwenninger Moos gedreht. Neben den Naturaufnahmen ist die Band bei einem Auftritt im Rollmopstheater in der Färberstraße zu sehen. Vom tollen Ergebnis zeigen sich die Bandmitglieder begeistert. "Wir waren selbst überrascht, wie gut es geworden ist", sagt Bassist Mark Hauser.

Das Video entstand in Kooperation mit befreundeten Künstlern, sagt Sänger und Gitarrist Daniel Leguy-Madzar. Tonmeister Florian Gypser produzierte das Lied. Bei einem Musik-Kurs Gyspers stand die Band angehenden Tontechnikern zu Übungszwecken zu Verfügung, sagt Leguy-Madzar. "Mit Gysper haben wir vereinbart, dass er uns im Gegenzug den Song produziert. Eine Win-Win-Situation", sagt der Sänger.

"Wir hatten das Glück, dass wir viele Profis mit ins Boot holen konnten, die Lust auf das Projekt hatten." Vor allem der Kreativabteilung um Tobias Weinacker und Christoph Brach, die für Kamera, Schnitt und Regie mitverantwortlich waren, sei man sehr dankbar, so Leguy-Madzar weiter. Die Eltern des Sängers haben während dem zweitägigen Dreh für die Verpflegung gesorgt, sagt Schlagzeuger Matthias Ziegler. "Die Kosten waren im Rahmen. Neben der Verpflegung mussten wir nur für die Kameraleute aufkommen", sagt Leguy-Madzar.

Im Video selbst, ist die Natur des Schwarzwalds sowohl bildlich, als auch textlich verankert. Der Liedtext thematisiert die Ruhe und Freiheit, die der Schwarzwald ausstrahlt. "Wir haben den Titel ganz bewusst so gewählt, weil wir sehr heimatverbunden sind und uns hier einfach wohlfühlen", sagen Ziegler und Leguy-Madzar. Die Idee, ein Video zu machen, "stand schon länger im Raum", sagt Ziegler. "Wir hatten einfach Lust darauf und wollten das durchziehen", sagt Hauser.

Die vierköpfige Band spiele bereits seit zwölf Jahren zusammen, sagt Ziegler. "Es ist uns wichtig, dass wir unser Hobby professionell angehen und man das auch hört", so Ziegler weiter. "Wir sind eine Gemeinschaft, in der sich jeder einbringt. Die Arbeit an unseren Liedern ist sehr intensiv. Dadurch entsteht auch eine sehr enge und emotionale Beziehung. Genau das macht es aber auch so fruchtbar", sagt der Sänger.

Das Streben nach Größerem ist in der Band wenig vorhanden: "Natürlich hat uns das Video einen Kick gegeben. Wir sind aber fest verankert in unseren Leben und sehen die Band als eine Art Alltagsausgleich", sagt Ziegler. "Es war schon früh klar für uns, dass wir in diesem Rahmen bleiben wollen", so Ziegler weiter. Die Band sieht das als Privileg, unabhängig von der musikalischen Karriere zu sein, als "schöne Freiheit, einfach unser Ding machen zu können", so Leguy-Madzar.

Seit der Veröffentlichung des Videos auf dem Videoportal YouTube haben es sich fast 980 Nutzer angesehen.

Wie geht es weiter?

Bis zum Jahresende liegt die Arbeit der Band still. Matthias Ziegler hofft, "dass wir bis Ende nächsten Jahres eine neue Platte präsentieren können." Die Band ist sich einig: Dafür ist es längst Zeit. Nach den beiden Alben "Forestal Phonemes" und "Lilli" planen die Musiker in Zukunft ihre Lieder selbst zu produzieren. Dafür soll in den Proberaum in der Goldenbühlstraße investiert werden. (mwi)