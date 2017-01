VS-Villingen In einem Musikstück stecken viele Wochen Arbeit

Chris Assmann ist DJ und komponiert am Computer. Statt auf Prestige setzt er auf Klang-Perfektionierung. Wir stellen ihn im Rahmen unserer Serie "So klingt die Heimat" vor.

Chris Assmann weiß, wie man einen guten DJ von einem schlechten unterscheidet: „Wenn er die Musik einfach nur vom Band laufen lässt während er sich selbst an der Bar ein paar Drinks gönnt, dann kannst du ihn getrost vergessen“, sagt der 32-Jährige und lacht. Assmann hat das Auflegen in den 90er Jahren, zur Geburtsstunde des Techno, noch auf dem Plattenspieler gelernt. Er weiß, dass DJ-Sein mehr bedeutet als das bloße Drücken der Abspieltaste, wie es seiner Schätzung nach ein guter Teil seiner Kollegen praktiziert. „Als Diskobetreiber würde ich eine Kamera hinter dem DJ-Pult installieren. Wenn ich sehen würde, dass der DJ nicht arbeitet, bekäme er am Ende des Abends auch kein Geld von mir.“

Das Klischee vom Musiker aus Leidenschaft passt auf den Mann mit der Kurzhaarfrisur wie die Nadel auf den Plattenteller. „Vielen DJs gefällt es einfach, angehimmelt zu werden“, findet der in Villingen wohnhafte Familienvater. Assmanns Antrieb ist ein anderer. Er ist auf der Suche nach der perfekten Liedauswahl. Den Übergang zwischen einzelnen Stücken möchte er möglichst unbemerkbar gestalten, seine Liedauswahl der Stimmung des Publikums optimal anpassen. „Ich will Musik machen, die mir auch wirklich selbst gefällt – ich bin ja kein Hochzeits-DJ.“

Deshalb hat sich sein Arbeitsplatz in den vergangenen Jahren zunehmend verlagert: Vom DJ-Pult über der tanzenden Menschenmenge hinunter auf den Schreibtischstuhl in seinem privaten Tonstudio. Als musikalischer Multitasker komponiert und arrangiert Assmann unter dem Künstlernamen DJ Chris Prime seine eigenen Lieder. Er mischt sie ab und verleiht ihnen den klanglichen Feinschliff. „Teilweise brauche ich vier Monate für einen einzigen Track“, verrät der Perfektionist. Dabei arbeitet er heute ausschließlich mit dem Computer.

„Die meisten meiner Lieder könnte man im Progressive House oder Trance-Bereich verorten“, sagt Assmann. Von Einordnungen in spezielle Genres elektronischer Musik hält er grundsätzlich aber nicht viel. „Am Ende muss der Klang stimmig sein. Das zählt.“ Die Entstehung eines Lieds beginnt bei ihm immer mit der Melodie. Von da aus bastelt Assmann weiter, mischt so lange Bässe, Instrumente und Effekte hinzu, bis er seine Klangcollagen als vollendet ansieht.

Seine fertigen Songs vertreibt er im Internet. „Deutschland ist nicht einmal der Hauptabsatzmarkt,“ verrät der Elektro-Musiker. Die meisten Lieder verkauft er in Osteuropa, wo es eine besonders lebendige Party- und Elektroszene gibt. „Aber auch in Spanien oder Kanada werden meine Lieder gekauft.“

Da er hauptberuflich als Geschäftsführer einer Werbearktikelfirma tätig ist, ist für Assmann der Profitgedanke zweitrangig: „Für mich ist es das Schönste, wenn ich abends bei einem Glas Whisky im Wohnzimmer sitze und dann bei einem der Elektro-Radiosender, plötzlich ein Song von mir gespielt wird“, sagt er und lächelt. Und da er mittlerweile auf fast 30 Jahre musikalisches Schaffen und 200 eigene Lieder zurückblicken kann, kommt das gar nicht mal selten vor.

Seitdem Chris Assmann als 13-Jähriger Techno-Fan erstmals mit einem Synthesizer experimentiert hat, hat sich einiges verändert in der Welt der elektronischen Musik: Die frühere Nischenmusik hat die Clubs und Diskotheken der Welt erobert. Statt am Synthesizer oder auf Vinyl wird sie heute am Laptop komponiert und abgespielt. Eins aber ist für Chris Assmann bis heute gleich geblieben: Sein Perfektionismus auf der Suche nach dem Klang, der ihm selbst gefällt.

So klingt die Heimat

Die Musikwelt in der Region ist bunt. Sie reicht von Fasnetsmusik bis Rap. In loser Folge hat der SÜDKURIER in den vergangenen MOnaten Musiker, Liedermacher und Bands vorgestellt, die in der Region zu Hause und auch über die Region hinaus bekannt sind. Mit diesem Teil endet die Serie "So klingt die Heimat".