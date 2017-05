Villingen-Schwenningen In der Region tiefe Trauer um beliebte Journalistin

SÜDKURIER-Mitarbeiterin Christina Nack ist im Alter von 58 Jahren in Villingen-Schwenningen gestorben.

Als Christina Nack zum ersten Mal sehr offen von ihrer Krankheit sprach, war sie selbst verblüfft, wie schnell es gehen konnte. Vor wenigen Monaten war sie noch für den SÜDKURIER unterwegs, ritt begeistert aus und kümmerte sich um ihre Pferde, eine lebenslustige, neugierige Frau. Dann kamen die Schmerzen, die niederschmetternde Diagnose, Krebs. Am Dienstagmorgen ist Christina Nack im Alter von 58 Jahren gestorben. Die Familie, die sie aufopferungsvoll pflegte, Freunde und Kollegen sind tief bestürzt. Vor Kurzem sagte die beliebte und angesehene Journalistin, vielleicht schaffe ich es doch noch. Jetzt ist ihre markante Stimme verstummt.

Christina Nack wurde am 11. September 1958 in Villingen geboren und wuchs in Königsfeld auf. Sie machte zunächst ihr Abitur an den Zinzendorfschulen, studierte Germanistik, Latein und Philosophie in Konstanz. Mit einem enormen Schreibtalent ausgestattet konzentrierte sie sich auf den Journalismus, der schnell ihre wahre Berufung wurde.



Sie volontierte beim Donaukurier in Ingolstadt. Danach zog es sie zurück in ihre Heimat. In Villingen stieg sie von 1986 bis 1996 in die Redaktion der Badischen Zeitung ein, dann setzte sie bis 1998 als Herausgeberin ein Herzensprojekt um, die eigene Kulturzeitschrift Tangente. Aber auf Dauer ließ sich solch ein Unternehmen mit begrenzten Ressourcen nicht stemmen.



1999 gründete sie ein eigenes Pressebüro, kam damit auch zum SÜDKURIER und blieb. Sie liebte ihre Freiheit, Angebote für eine Festanstellung schlug sie mehrfach aus. Trotzdem war sie ein elementarer Bestandteil des VS-Redaktionsteams.

Das Schreiben bestimmte so weiter ihr Leben, sie verband die Liebe zur Heimat mit einem einfühlsamen Blick, direkt und oft von ihrem unverkennbaren Lachen begleitet ging sie auf die Menschen zu. Aus ihrer Feder stammen unzählige Berichte über die hiesige Kulturszene, über Königsfeld und die Region sowie der Marktbummel.



Sie begleitete viele Jahre die SÜDKURIER-Spendenaktion in der Nachsorgeklinik in Tannheim. 2008 erhielt sie einen Journalistenpreis vom Bundesverband Herzkranke Kinder für ihre beeindruckende Serie, die sensibel herausarbeitete, was die Krankheit für die Kinder und ihre Familien bedeutete.



Daneben hatte sie viele Projekte am Laufen: So schrieb sie ein Theaterstück über die ersten Siedler der Brüdergemeine, ein Buch über die legendäre Villinger Kultkneipe Bistro oder ein Werk über die Weintraube, worauf sie sehr stolz war. Als leidenschaftliche Hobbygärtnerin hatte sie in ihrem Garten selbst mit dem Anbau von Weintrauben experimentiert.



Und wenn man die rastlose, aber immer hilfsbereite Autorin doch in einer ruhigen Minute erwischte und mit ihr über Gott und die Welt parlierte, trank sie am liebsten ein gutes Glas Rotwein.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 14.30 Uhr, im Kirchensaal der Brüdergemeine in Königsfeld statt.