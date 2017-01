Pro-Kids-Stiftung eröffnet Wohngemeinschaft für junge Mütter. Sie soll bis zu vier Frauen bei der Kindeserziehung helfen

Die erste Teeniemütter-WG wird jetzt in der Landhausstraße in Schwenningen eröffnet. Die Pro-Kids-Stiftung, die lokal viele ehrenamtliche Projekte wie die Babyklappe oder die anonyme Geburt ins Leben gerufen hat, ist auf die Idee durch ihr Pro-Kids-Café gekommen, in dem sich junge Familien austauschen können. Es gebe viele Jugendliche in tragischen Situationen, die keinen Wohnraum für die Kindeserziehung haben, erklärte Joachim Spitz, Vorsitzender des Stiftungsrats, bei der Eröffnungsfeier.

Nach zwei Jahren wurde der Bau der Wohngemeinschaft abgeschlossen. Sie besteht aus vier Schlafräumen, zwei Bädern sowie einen Koch- und Aufenthaltsbereich. Die Wohnung ist komplett neu eingerichtet und sofort bewohnbar. Die Stiftung habe lange gespart, um die Wohnung hochwertig zu gestalten. Finanziert wurde die Wohngemeinschaft (WG) durch verschiedene Sponsoren sowie durch das Jugendamt.

Drei junge Mütter werden dort wohnen, zusammen mit einer Studentin der Berufsakademie, die drei Monate lang bei der Betreuung helfen und Struktur in die WG bringen soll. Einziehen werden zunächst Mädchen ab 18 Jahren, da für Minderjährige eine schwer zu erlangende Betriebserlaubnis benötigt wird. Wenn das Projekt aber erst mal ins Rollen kommt, werden auch jüngere Mütter miteinbezogen. Die wichtigste Regel wird ganz groß geschrieben: Kein Übernachten der Väter oder männlichen Besuches. Die WG soll eine reine Frauengemeinschaft bleiben. Die Väter haben aber durch den Aufenthaltsraum oder das Pro-Kids-Café die Möglichkeit, mit ihren Kindern Zeit zu verbringen. Eine festgelegte Wohndauer gibt es nicht. Natürlich können die Mädchen nicht ewig dort leben, aber auf jeden Fall so lange, bis sie auf eigenen Beinen stehen, heißt es von Seiten der Stiftung.

In der WG sollen die Mädchen Kinderbetreuung, Kochen, gesunde Ernährung und viel mehr lernen. Gemeldet habe sich bis jetzt eine Mutter, aber laut Spitz werden die Plätze schnell vergeben sein. Auf die Frage, was man im Falle des Falles mit zu vielen Bewerberinnen mache, antwortete er schmunzelnd: "Dann bauen wir halt noch mal eine WG." Der Bundestagsabgeordnete der CDU, Thorsten Frei, beschreibt das Engagement der Pro-Kids-Stiftung als "jenseits von allem, was man als selbstverständlich bezeichnen kann". Auch Landrat Sven Hinterseh ist begeistert. "Es ist eine große Bereicherung." Der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft, Rainer Müldner, bietet seine vollste Unterstützung an: "Wir werden alles tun, dass sie sich wohlfühlen." Pastor Ulrich Viereck segnete die Wohngemeinschaft.