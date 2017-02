Weigheim In Weigheim gelingt die Fasnet gleich doppelt gut

Mit grandioser Narrenfreude startete das Weigheimer Fastnachtswochenende 2017. Am Freitag bot der Zunftball dem närrischen Publikum drei Stunden lang tolle Unterhaltung. Die Gäste gaben fröhliches Mitmachen zurück und machten sich selbst zum Teil eines gelungenen Narrenabends. Am Samstag fand dann der große Umzug statt.

Nach dem Einzug der Wiegemer Wölfe und Hansel hieß es Bühne frei für das Riesenprogramm. Höhepunkt es Abends war natürlich das berühmt berüchtigte Weigheimer Männerballett, das sich als Butzkolonne ausgab.

Am Samstag beim großen Umzug war Weigheim fest in der Hand der Narren. Etwa 1400 Hästräger seien gekommen, so Zunftmeister Sven Becker. In der Ortsmitte säumten die Schaulustigen den Lindwurm von 58 närrischen Gruppen und Musikkapellen in mehreren Reihen. 2000 Zuschauer verfolgten das bunte Spektakel.

Angeführt wurde der Zug von den Weigheimer Wölfen und den örtlichen Weißnarren. Auf dem „Wolfswagen“ wurde allerhand Schabernack getrieben und die „Wiegemer Hansele“ mit ihren leuchtend roten Schirmen verwöhnten vor allem die Kinder am Straßenrand mit Süßigkeiten. Zwischen ihnen sorgte der Musikverein Weigheim für närrische Töne. Nach dem Umzug feierten viele in Besenwirtschaften oder in der als Narrenzentrale umfunktionierte Festhalle weiter.