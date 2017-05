Villingen-Schwenningen In Villingen wichtige Hilfe für die Dritte Welt

Eine-Welt-Laden hat sich dem fairen Handel verschrieben. Am Montag, 15. Mai, ab 16 Uhr gibt es frische Mangos in der Kronengasse

Seit 17 Jahren gibt es den Eine-Welt-Laden in der Villinger Kronengasse 10 bereits und die Organisation, die bundesweit für den fairen Handel eintritt, existiert seit mehr als 30 Jahren. Am Samstag feierte man in der Kronengasse 10 den Weltladentag. Fairer Handel und die Unterstützung von landwirtschaftlichen Betrieben in der Dritten Welt steht schwerpunktmäßig im Vordergrund der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitarbeiterinnen um Elisabeth Kluck, die zwei Mal im Jahr besonders auf sich und ihr menschenfreundliches Anliegen aufmerksam machen. Im Frühjahr, jeweils um den 10. Mai herum, lädt man ein zum Weltladentag und im September begeht man die Woche des fairen Handels.

Wer schon einmal den kleinen Laden in der Kronengasse besucht hat, der weiß um die bunte Vielfalt an Artikeln des täglichen Bedarfs. Angefangen von frischen Lebensmitteln wie Bananen und ganz aktuell den frischen Mangos erstreckt sich das Angebot über Kaffee, Tee, Schokolade, Saft, Gewürze und viele weitere Artikel, die fair eingekauft und zu fairen Preisen weiter verkauft werden. Aber auch exotische Lebensmittel wie das Quimia genannte beliebte Inkakorn oder Rote Linsen, Reis und getrocknete Früchte sind im Weltladen erhältlich. Weitere Artikel steht in den Regalen wie eine aus Sisal gefertigte Tasche oder ein schickes Handy-Etui. Die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter geben auch gerne Tipps zur Verwendung der exotischen Lebensmittel oder man nimmt eines der ebenfalls angebotenen Kochbücher mit. Von dem Gewinn, der im Eine-Welt-Laden anfällt, werden Projekte in eben diesen Ländern unterstützt. So hat man beispielsweise auf den Philippinen eine vom Hurrikan zerstörte Zuckerrohrmühle wieder aufgebaut. Fairer Handel statt des Aufbaus von Schutzzöllen für wirtschaftlich abgehängte Regionen sei ein Möglichkeit, den dort benachteiligten Menschen zu helfen, erklärt Elisabeth Kluck vom Villinger Eine-Welt-Laden und sagt ganz herzlichen Dank zu den St. Georgs-Pfadfindern, die sich in diesem Jahr spontan entschlossen haben, den ehrenamtlichen Mitarbeitern beim Weltladentag zu helfen.