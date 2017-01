Villingen-Schwenningen In Villingen-Schwenningen geht das Norovirus um

In Villingen-Schwenningen geht das Norovirus um

Die Viruserkrankung taucht immer wieder auf – auch in der Region. Gegen eine Ausbreitung helfen oft nur sorgfältiges Händewaschen und die Isolation des Erkrankten

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wo immer sich viele Menschen auf engem Raum aufhalten, haben es Krankheiten besonders leicht. Ein Krankheitserreger, der besonders für Kinder und Senioren gefährlich werden kann, ist das Norovirus. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum werden derzeit vier bis fünf Personen behandelt. Der SÜDKURIER hat nachgefragt, wie im Fall einer Erkrankung reagiert und wie eine Ausbreitung verhindert werden kann.

"Im Moment haben wir keinen gemeldeten Fall", sagt Manfred Koschek, Schulleiter des Gymnasiums am Deutenberg in Schwenningen. Es herrsche ein durchschnittlicher Krankheitsstand. Im Falle einer Erkrankung gebe es Handlungsanweisungen. Das fange bei den Hygienemaßnahmen an, zum Beispiel indem auf ein sorgfältiges Händewaschen geachtet wird. Im Fall eines Ausbruchs werden immer auch die Eltern und das Gesundheitsamt informiert.

Für Kinderpflegeeinrichtungen gibt es ebenfalls Vorgaben. "Es wird sehr stark auf die Handhygiene geachtet", sagt Madlen Falke von der Pressestelle der Stadt. Nach einem Ausbruch werden Einmalhandtücher und Einweghandschuhe benutzt und alle Textilien mit 60 Grad gewaschen. Bisher sei in VS noch keine Einrichtung wegen einem Ausbruch geschlossen worden.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum halten sich die Krankheitsfälle derzeit in Grenzen. "Momentan haben wir nicht viele Patienten mit Norovirus", sagt Eike Walter, Direktor der Klinik für Innere Medizin I. Derzeit seien es etwa fünf Erkrankte. Es seien außerdem Mitarbeiter erkrankt gewesen. Patienten müssen isoliert und Schutzvorkehrungen, zum Beispiel Schutzbekleidung, getroffen werden. "Die Erkrankung ist sehr unangenehm, aber bei gesunden Menschen nicht lebensbedrohlich", beruhigt er. Für ältere Menschen und bei Vorerkrankungen könne allerdings ein Krankenhausaufenthalt nötig werden. "Dabei sollte der Patient über den Hausarzt eingewiesen und vorab im Klinikum angekündigt werden.

Für die Pflege daheim rät er, den Kontakt mit Erkrankten möglichst zu vermeiden. Die Pflege sollte durch eine einzelne Person erfolgen. "Sorgfältige Hände- und Sanitärhygiene sind die wichtigsten Maßnahmen, um eine Weiterverbreitung zu vermeiden."