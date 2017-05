Villingen-Schwenningen In Villingen: Hoffen auf Sanierung des vergessenen Hoptbühl-Sportplatzes

In Villingen: Hoffen auf Sanierung des vergessenen Hoptbühl-Sportplatzes

Schließung hat sich bereits abgezeichnet. Hunderte von Schülern betroffen

„Wir brauchen dringend diesen Sportplatz.“ Das sagt die Schulleiterin des Gymnasiums am Hoptbühl, Simone Duelli-Meßmer, und sie weiß, wovon sie spricht: Die schuleigene Anlage wurde gerade endgültig von der Stadt aus Sicherheitsgründen geschlossen. Am Dienstag gab, wie berichtet, Amtsleiter Stefan Assfalg die Maßnahme im Technischen Ausschuss bekannt. Jetzt hofft die Rektorin, dass der Platz nicht aufgegeben, sondern erneuert wird: Im besten Fall könnte dies bis zum Sommer 2019 geschehen.

Die Schließung des Hoptbühl-Sportplatzes zeichnete sich bereits ab, seit zwei Jahren wurde der Platz immer weniger benutzt, zuletzt nicht mehr täglich. „Es ist einfach zu gefährlich“, erklärt Duelli-Meßmer auf Anfrage. Die dünne Kunststoffschicht, die bereits vor vielen Jahren über den Hartplatz gelegt wurde, wirft Blasen und ist dadurch uneben. Der Belag ist nicht versiegelt und so könne Wasser eindringen. Auch die Anlaufbahn ist marode, es hätte jederzeit zu einem Sturz kommen können, beklagt die Schulleiterin. Dabei benötigt die Bildungsstätte solch einen Platz dringend – für die Leichtathletik und Ballsportarten. Die müssen nun bis auf Weiteres in der Hoptbühl-Halle unterrichtet werden. „Wir können eben nicht wie viele andere Schulen auf den Hubenloch-Sportplatz ausweichen“, erläutert sie, der sei einfach zu weit weg, um dorthin zu laufen, und so müsste jedes Mal ein Bus organisiert werden. Einzige Ausnahme sei die Kursstufe beim Nachmittagsunterricht.

Anfangs, zu Beginn ihrer Zeit als Rektorin, hatte Duelli-Meßmer die Sprunggrube noch regelmäßig reinigen und auffüllen lassen. Doch schnell zeigte sich, dass der komplette Sportplatz saniert werden musste. Sie hat die Anträge, die sie geschrieben hat, nicht gezählt, genutzt hat es nichts. Immer wieder hängt das Projekt im Sanierungsstau fest, zu viele Schulen landen mit anderen Vorhaben vor dem Hoptbühl-Gymnasium. Möglicherweise liege es daran, dass der Platz nicht so sehr im Fokus der Verwaltung liege, da er nicht von Vereinen mitbenutzt werde. Doch sehr viele Schüler seien betroffen – neben den knapp 700 des Gymnasiums am Hoptbühl auch die der Christy-Brown-Schule. Außerdem könnten auch Albert-Schweitzer-Schüler auf der sanierten Anlage trainieren.

Ob es zu einer Erneuerung des Platzes kommt, wird nun geprüft. Duelli-Meßmer hofft, dass die Anlage etwa mit einem Kunstrasen erhalten werden kann. Jetzt müsste das Thema in der Öffentlichkeit präsenter werden – eines beobachtet sie: Der Druck der Öffentlichkeit steigt, den Sportplatz wieder herrichten zu lassen.