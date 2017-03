VS-Schwenningen Imkerverein hilft dem Nachwuchs bei der Zucht

Bei der Hauptversammlung des Bezirksimkervereins Schwenningen blickten die Mitglieder auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück.

Mehrere Jungimker, zum Teil noch im Jugendalter, nahmen an der Sitzung teil. Sie erhalten beim Aufbau der Bienenhaltung aktive Unterstützung durch Imkerpatenschaften. Gerade bei junge Familien sei das Interesse an Bienen unverändert hoch, hieß es.

Vorsitzender Kai Glunk ehrte Markus Gruhl für 15 Jahre Mitgliedschaft und Unterstützung im Verein. Der langjährige Kassier Friedrich Holschuh wurde in Anerkennung vorbildlicher Leistungen um die Förderung der Bienenzucht mit der Ehrennadel in Silber des Landesverbandes Württembergischer Imker ausgezeichnet.

Die regelmäßig stattfindenden Imkerversammlungen jeden zweiten Freitag im Monat waren sehr gut besucht. Im Sommer gab es mehrere Veranstaltungen am Lehrbienenstand – darunter das Kinderferienprogramm. Im Juli 2016 beteiligte sich der Verein am bundesweiten Tag der Deutschen Imkerei. Die dabei angebotene Honigverkostung sei sehr gut angenommen worden und werde 2017 fortgesetzt. Am Tag der Langen Schwenninger Kulturnacht werden Kinderprogramm und Vorführungen zu den Themen Bienen, Honig und Natur- und Umweltschutz geboten.

Programmschwerpunkt 2017 wird die Bienenzucht. Der Aufbau eigener Wachskreisläufe und Naturwabenbau sollen die hohe Qualität der Bienenprodukte unterstreichen.