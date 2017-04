VS-Schwenningen Im Spektrum steht Multikultur auf der Speisekarte

Das Jugendhaus lädt an jedem letzten Dienstag im Monat zur "Kulturküche" ein. Dabei gibt es kostenlos Spezialitäten aus aller Welt.

VS-Schwenningen – Es riecht exotisch im Spektrum in Schwenningen. Im Jugendhaus tummeln sich die rund 40 Besucher vor der Bar, um einen Teller von der Köstlichkeit des Tages zu ergattern. Es ist wie jeden letzten Dienstag im Monat Kultur-Küche und auf der Karte steht heute Pakora. Das in Südasien bekannte Gericht wird fleißig in der Küche des Hauses zubereitet. Asim Arshad ist hier der Chefkoch. "Ich habe den anderen gezeigt, wie man das macht", sagt er stolz. Er und seine Köche Muhammad Faisal und Junaid Mustafa sind Flüchtlinge aus Pakistan. Sie kochen ehrenamtlich für die Besucher. "Ich wollte nach Deutschland kommen", erklärt Arshad. Seine Familie sei in Pakistan. "Ich bin ganz allein hier. Mit der Küche habe ich hier Kollegen und wir sind alle glücklich und verstehen uns alle gut."

"Pakora", erklärt Arshad, "ist Gemüse wie Paprika, Aubergine, Zucchini und Zwiebeln mit Maismehl." Die drei Köche wenden das Gemüse zunächst in dem Panierteig aus Maismehl und frittieren es dann im Öl. Serviert wird es dann auf gewürztem Gemüsereis, der Biryani heißt. Der ein oder andere schärfeempfindliche Deutsche gerät bei der Würzmischung ein wenig ins Schwitzen. "Dabei haben wir noch wenig Chili reingemacht", sagt Arshad und lacht.

Jasmin Dazer hat im Januar 2016 mit dem Team des Spektrums die Kultur-Küche ins Leben gerufen. "Das ist im Rahmen meines Masterstudiums in Erziehungswissenschaften entstanden", sagt sie. "Wir wollten Raum schaffen für Begegnung, wo Menschen einfach gemeinsam essen können und auch Leute mit weniger Geld Kultur erleben können." Das Essen aus aller Welt kostet hier nichts. Die Kultur-Küche finanziere sich durch Spenden und die ehrenamtlichen Helfer. Die Köche habe Dazer im Flüchtlingsheim in der Alleenstraße gefunden. "Irgendwann hat sich das rumgesprochen und die Leute sind dann auf mich zugekommen."

Bei der Wahl des Raumes für die Kultur-Küche sei vor allem eine lässige und tolerante Atmosphäre wichtig gewesen. "Da war das Spektrum ideal", sagt Dazer. "Das ist im Spektrum Tradition, dass wir multikulturell sind. Hier treffen sich um die 20 Nationalitäten", sagt Volker Nowak, Leiter des Spektrums. "Integration ist ein Thema, bei dem wir Jugendarbeiter präsent sein müssen." Durch die Kultur-Küche, aber auch durch die Integration von Flüchtlingen im Programm des Jugendhauses seien schon Freundschaften entstanden.

Das Angebot der Kultur-Küche ist so breit gefächert wie die Nationalitäten der Besucher. Marokkanisch, eritreisch, syrisch, arabisch, kenianisch – sogar die altbekannte deutsche Kartoffelsuppe wurde hier serviert. "Es ist immer unglaublich tolles Essen dabei und es hat sich bis jetzt noch nichts wiederholt", sagt Dazer. Auch die Besucher des Abends sind begeistert von dem Tagesgericht. "Ich hatte wahnsinnig Hunger und ich habe davon im Newsletter des Jugendhauses und auf deren Facebook-Seite gelesen", sagt Matthias Maier (38). "Das Essen schmeckt sehr gut und die Stimmung ist angenehm." Johanna Leber (31) stimmt ihm zu: "Geschmeckt hat's. Außerdem ist es schön, dass es hier eine Mischung gibt. Es sind Leute jeden Alters und jeder Kultur da."

Neben interkulturellem Essen gibt es Livemusik mit einer offenen Bühne, jeder darf spontan auftreten. Der 24-jährige selbsternannte Hobbymusiker Marcel Held tritt schon zum zweiten Mal bei der Kultur-Küche auf. "Das Publikum ist sehr angenehm und sympathisch." Er sei ganz spontan zur offenen Bühne gekommen. "Ich dachte, schnappst einfach deine Gitarre und gehst ins Jugendhaus." Ein geplanter Auftritt des Tages ist das Duo "Peace Band" aus Eritrea.

Jasmin Dazer hat schon ihr nächstes Projekt in Planung. "Am 12. Mai veranstalten wir eine interkulturelle Theatergruppe." Das Ganze findet dann in der Mönchweilerstraße 4 um 16.15 Uhr statt. Wer gerne internationale Küche probieren will, kann bei der nächsten Kulturküche im Spektrum am 30. Mai vorbeischauen.

Das Projekt

Die Kulturküche, die jeden letzten Dienstag im Monat von Freiwilligen im Jugend- und Familienzentrum Spektrum angeboten wird, soll neben dem leckeren gemeinsamen Essen auch den zwischenmenschlichen Austausch fördern und Netzwerke intensivieren. Der nächste Termin ist Dienstag, 30. Mai, ab 18.30 Uhr.