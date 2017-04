Villingen-Schwenningen Im Pavillon gibt's wieder Kirche und Konzerte

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen stellt ihr Veranstaltungsprogramm für 2017 vor.

Villingen-Schwenningen (in) Es soll wieder ein buntes und abwechselungsreiches Programm werden, das auch in diesem Jahr im Kirchenpavillon abläuft. Um das gemeinsame Jahresprogramm 2017 vorzustellen, trafen sich jetzt die Vertreter der Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen (ACK). Pastor Hans Ulrich Hofmann, Pfarrer Michael Schuhmacher und Pfarrer Klaus Gölz sowie Ingrid Nopper und Gabriele Speck erläuterten ein Programm, das auch in diesem Jahr auf eine breite kulturelle Basis gestellt wurde.

So stehen bis in den September hinein einige "Atempausen", gestaltet von unterschiedlichen Gruppierungen der Kirchen, auf dem Programm: ein Gottesdienst an Christi Himmelfahrt und am 27. Mai das Taizé-Abendgebet gehören dazu. Aber nicht nur Gebete und Gottesdienste prägen das Programm 2017. Am 5. Juli warten der Städtische Seniorenrat und die Musikakademie VS mit einem Jazz-Konzert am Nachmittag auf, am 16. Juli heißt es bei einem Ukrainischen Konzertabend mit dem Ukrainischen Männer-Vokalquartett und dem Cantus Firmus Gesangsensemble "Klassik trifft Pop". Weitere musischen Veranstaltungen wechseln sich ab mit den "Atempausen". Am 4. August erfreut ein Chorkonzert und gemeinsames Singen die Besucher und weitere Veranstaltungen wie "Von Swing bis Pop" mit den Five Brothers, das am 19. August stattfindet, oder ein Gospelkonzert im September prägen das Programm. Zu den Höhepunkten wird am 16. Juli ein Ökumenischer Gottesdienst aus Anlass der 1200-Jahr-Feier gehören, der ebenfalls auf dem Festgelände Möglingshöhe abgehalten wird.

Für alle Veranstaltungen werden noch freiwillige Helfer gesucht erklärte Gabi Speck, bei der die Koordination zusammenläuft. Denn auch von dieser ehernamtlichen Beteiligung leben die Veranstaltungen im Kirchenpavillon, zu denen man im Jahr 2016 mehr als 3000 Besucher begrüßen konnte. Aktuell ist auch der neu gestaltete Internetauftritt der ACK online gegangen. Unter der Internetadresse www.ack.vs.de kann man sich über das Jahresprogramm informieren und auch kurzfristige Änderungen erfahren.